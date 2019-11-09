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Altınokta Körler Derneği: Atatürk biz engellileri unutmadı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Altınokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Lütfü İskeçe basın toplantısı düzenledi.

Nazım Özgün Erbulan
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Altınokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Lütfü İskeçe basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya İskeçe’nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Engin Aysu, Osman Deniz ve üyeler katıldı.

“BİZ ENGELLİLERİ UNUTMAMIŞTIR”

Altınokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Lütfü İskeçe basın açıklamasında, “Atatürk bütün toplum gruplarının uygar dünyayla bütünleşme çabalarını sürdürürken biz engellileri unutmamıştır. Bu kapsamda dünyada görme engellilerle ilgili gelişmeler konusunda bir rapor hazırlanması amacıyla genç cumhuriyetimizin ilk mezunları olan özel eğitim uzmanlarının bir grubunu bütün dünyaya önerilmiş olan brail alfabesi ve engellilerin örgütlenmesi noktasında Fransa’ya göndermiştir” ifadelerinde bulundu.

“UTANÇ DUVARLARI YIKILSIN ARTIK”

 “Fransa’dan gelen heyetin raporları doğrultusunda Gazi İzmir’de kaldığı bir yeri gündüzlü görme ve işitme engelli öğrenciler okulu olarak milli eğitim mezunlarının mezuniyet törenine katılmış ve şu veciz sözü söylemiştir; ‘Engellileri dışlayan utanç duvarları yıkılsın artık. Bir toplumun muasırlaşmasının ölçüsü engellilerine verdiği değerlerle ölçülür.’ Bu duygularla aramızdan ayrılışının 81. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

Bugün 16:03 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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