Türk Ocakları’ndan Kızılay’a kan bağışı

Türk Ocakları Kocaeli şubesi Kızılay’a kan bağışında bulundu. Ocak yöneticileri ve ocaklı gençler ile birlikte Kızılay’a kan bağışında bulunan Türk Ocakları Kocaeli Başkanı Yücel Alpay Demir, ‘’Amacımız bir ünite kan ile bir hayat kurtarmaktır” ifadelerinde bulunmasının ardından ‘Kızılay’ımızın kan stokları azalmamalı’ diyerek herkesi kan vermeye davet etti.

Türk Ocakları Kocaeli Şube Yönetimi ve Türk Ocaklı üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve sabah erken saatlerde başlayan kan bağışı kampanyasının mesai bitimine kadar süreceği belirtildi.