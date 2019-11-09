Kocaeli Barosu: Kabul edilemez!

Kocaeli Barosu, Olağanüstü Genel Kurul çağrısını TBB yönetim kurulu tarafından reddedilmesi ile ilgili basın açıklaması yayınladı. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “12 Baronun yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul çağrısı TBB Yönetim Kurulu tarafından 8 Kasım 2019 tarihinde oy çokluğuyla reddedilmiştir. Avukatlık Kanununun 115.maddesinin 2. Fıkrası “Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az 10 baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.” hükmünü ihtiva etmektedir.

“BAROLARI HEDEF HALİNE GETİRMİŞTİR”

Söz konusu hüküm fıkrası Birlik Yönetim Kuruluna 10 baronun yönetim kurullarının yazısı ile çağrı yapması halinde genel kurul yapılıp yapılmaması hususunda bir takdir yetkisi tanımamıştır. Birlik Yönetim Kurulunun ilgili kararı bu yönüyle açıkça yasaya aykırıdır. Birlik Yönetim Kurulu almış olduğu kararda yasadan doğan haklarını kullanarak çağrı yapan baroları “siyasallaşmakla” itham etmiş, bu açıklamasıyla barolar arasında ayrışmaya sebebiyet verdiği gibi ilgili baroları kamuoyunda hedef haline de getirmiştir. Hukuka ve Hukuk Devleti’ne en çok sahip çıkması gereken kurumların başında gelen TBB’nin tabi olduğu Avukatlık Kanununu hiçe sayan bu kararının Hukuk Devletine çok ciddi zararlar vereceğini ve kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyurulur.