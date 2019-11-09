Ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu

Olay, Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralan ya da dumandan etkilenen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz