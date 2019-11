İKM Kaymakam Cinbir’i ağırladı

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir tarafından İKM Dernek binasında gerçekleşen ziyarete; İKM Başkanı Murat Öztürk, İKM eski Başkanı Sertçetin, Kuruçeşme Kılıçarslan İlköğretim Okulu Müdürü Deniz Köseali, İKM Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Met, Cihan Işıklı, Mehmet Doğan, Ahmet Kâhya, Fazlı Kar, Suat Okuyucu, İsmail Solmaz, Orhan Arslan, Vicdan Ergülenç ve Fethiye Caddesi esnaflarından Enes Akbal (Akbal Optik ve Saat) Kavram Eğitim Kurumları kurucusu Handan Kümeli ve Müdürü Muhsin Usalan katıldı.

İzmit Kent Merkezi’nin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek IKM’ye her türlü destek için hazır olduklarını ifade eden Kaymakam Cinbir; “İzmit 360 binlik nüfusuyla Kocaeli’nin kalbidir. İzmit’in bir marka değeri var. İzmit trans geçiş noktasında olan çok önemli bir kent. Aslında İzmit ismi Kocaeli’nin önüne geçmiştir. İzmit’te 800 bin civarı her ilçeden her yerden hareket alan bir merkez konumunda ve bunun için Kocaeli’nin kalbi” dedi.

“İZMİT’TE TARIM DA VAR TURİZM DE”

Kocaeli’nin sadece sanayiden ibaret olmadığını ifade eden Kaymakam Cinbir; “Sosyal yardımlaşma alanında da her alanda da uyumlu bir şekilde vatandaşımıza yetişebilmek önceliğimiz. Bunun dışında Kocaeli sadece sanayi açıdan değerlendirilmemeli. İzmit’te sadece sanayi yok, tarım var, turizm var. Kocaeli Valiliği ve il yönetimi çok güzel işler yapıyor. İzmit’in her caddesi çok güzel ve değerlendirmeye açık diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.