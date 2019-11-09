Nazlıgül açıklamasında; “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Atamızı sadece matem günlerinde değil her zaman anmak gururlu görevlerimizdendir.Atamızı, başarılarını ve eserlerini koruyarak zenginleştirerek yeni nesillere gururla aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesiyle ve milletiyle bütünlüğünü korumak, milletimizin şerefini müdafaa etmek ve Türk milletinin her türlü emperyalizme karşı direncini sağlamak ve milletçe onurlu bir şekilde devletiyle birlikte ebed müddet yaşamasını temin etmek bizim daimi görevimiz olacaktır” ifadelerine yer verdi.Yasemin KAYA
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Nazlıgül: Atamızı ölümün 81. Yılında minnetle anıyoruz!
Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül 10 Kasım Atatürk’ü Anma Ölümyıldönümü’ne ilişkin bir mesaj yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz