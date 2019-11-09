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Pastırma sıcakları devam edecek mi?

Pastırma yazı ile mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar yeni hafta da devam edecek mi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji sevindiren haberi verdi. Pastırma sıcakları yeni hafta da devam edecek. Ayrıca Meteoroloji Pazar sabah saatlerinde Marmara'da oluşacak yer yer pus ve sis için hakkında uyarıda bulundu. İşte yurtta hava durumu tahminleri...
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Yurt genelinde pastırma sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Dün 22:08 TSİ - Gündem

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