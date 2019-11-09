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Son halini görenler inanamadı… Arkadaşları bile onu tanıyamıyor!

ABD'de 1.5 yıl içinde 114 kilo veren kadının azmi, sosyal medyada gündem oldu. Kızı için bunu başardığını söyleyen Meghan See, "Arkadaşlarım bile beni tanıyamıyor" dedi.
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ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Meghan See, kilo problemi nedeniyle neredeyse ölümün kıyısından döndü. Kızını tek başına büyüten bir anne olan Meghan, iş yerindeki stres ve özel hayatında yaşadıklarının getirdiği depresyonla beraber yıllar içinde 190 kiloya ulaştı.

Gittiği restoranlarda koltuklara sığmayan, ayakkabı bağcıklarını bağlayabilmek için eğilmekte bile zorlanan Meghan, nefes alma güçlüğü çekmeye başlayınca durumun ciddiyetinin farkına vardı.

1.5 yıl sonunda 114 kilo vererek 76 kiloya inen Meghan, yaşadığı değişimi de adım adım sosyal medyada paylaştı.

Aynaya baktığında kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Meghan, “190 kiloya ulaşmak benim suçumdu. Sürekli kötü kararlar veriyordum. Bunların telafisini de yemek yiyerek arıyordum. Sonunda bahaneler üretmeyi bıraktım ve artık daha sağlıklı hissediyorum. Arkadaşlarım bile neredeyse beni tanıyamıyor” dedi.

Dün 22:13 TSİ - Dünya

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