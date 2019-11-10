Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:36 TSİ

 Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Gebze'de seyir halindeyken bir anda dumanların yükselmeye başladığı otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Savran, 45 V 7740 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Panikle aracı durduran Savran durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Bugün 09:01 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Evinin önünde kendini astı mask
Evinin önünde kendini astı
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
İşçilerine zehirlenmesi olayına inceleme mask
İşçilerine zehirlenmesi olayına inceleme
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL