Olay, Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Savran, 45 V 7740 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Panikle aracı durduran Savran durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
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Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Gebze'de seyir halindeyken bir anda dumanların yükselmeye başladığı otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz