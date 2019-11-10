Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:05 TSİ- Gündem G: Bugün 15:29 TSİ

 Kocaeli’de ormanlık alanda yangın

Gölcük'te ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 2 dönüm alana yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Gölcük Nuzhetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 dönüm araziye yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, yaklaşık 2 dönüm arazide bulunan ağaçlar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 09:05 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor mask
Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var mask
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması mask
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması
Diyanet’in o videosu dünya medyasına konu oldu mask
Diyanet’in o videosu dünya medyasına konu oldu
Binlerce borçlunun dikkatine! mask
Binlerce borçlunun dikkatine!
Kayıp genç kız bulundu mask
Kayıp genç kız bulundu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL