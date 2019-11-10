İzmit'te 09:05'te hayat durdu

Ülkemizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında, tam 81 yıl önce aramızdan ayrıldı. Miras bıraktığı cumhuriyet ve ilkeleriyle birlikte Türk Milleti’nin kalbindeki Atatürk sevgisi ise hala canlı. Bugün saat 09.05’te ülke genelinde sirenler çaldı ve hayat durdu. İzmit’te de 09.05’te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Trafikteki sürücüler, araçlarını durdurdu, yayalar olduğu yerde çivilendi ve Ata’ya saygısını sundu.