Mustafa Soydabaş’tan içki ruhsatı açıklaması

İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, mecliste ve ilimizde gündem olan içki ruhsatı hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Soydabaş açıklamasında, “Kamuoyundaki tartışmaların farklı boyutlara gittiğini gördüğümden dolayı basın açıklaması yapmak ihtiyacı duydum. Bilindiği gibi 3 ayrı adreste açılması istenen alkollü içeceklerin satış ve yerinde kullanımının yapılacağı işyerleri ile ilgili İzmit Belediye Meclisi’ne gelen komisyon kararı Cumhur ittifakının kararı ile reddedilmişti” dedi.

“EKSİK BİLGİLERLE YAPILAN YORUMLAR”

Güncelleme talebinin üç mekana alkol ruhsatı verilmesi ile alakalı olmadığının görüleceğini söyleyen Soydabaş, “Ancak komisyon kararında olan ve meclis gündemine gelmeyen “mevcut haritalarda faal ve gayri faal olan işyerlerinin güncellenmesi “ konusu önerge ile tekrar gündeme sokulmuş ve komisyona havale edilerek incelenmesine fırsat verilmiştir. Kamuoyunda eksik bilgilerle yapılan yorumların, zihin karışıklığına sebep olduğunu ve önümüzdeki Mecliste vermiş olduğumuz önergenin bahse konu üç mekana alkol ruhsatı verilmesi ile alakalı olmadığının görüleceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarım” ifadelerinde bulundu.