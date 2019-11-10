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Mustafa Soydabaş’tan içki ruhsatı açıklaması

AKP İzmit Belediyesi Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, içki ruhsatı ile ilgili açıklamada bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
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İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, mecliste ve ilimizde gündem olan içki ruhsatı hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Soydabaş açıklamasında, “Kamuoyundaki tartışmaların farklı boyutlara gittiğini gördüğümden dolayı basın açıklaması yapmak ihtiyacı duydum. Bilindiği gibi 3 ayrı adreste açılması istenen alkollü içeceklerin satış ve yerinde kullanımının yapılacağı işyerleri ile ilgili İzmit Belediye Meclisi’ne gelen komisyon kararı Cumhur ittifakının kararı ile reddedilmişti” dedi.

“EKSİK BİLGİLERLE YAPILAN YORUMLAR”

Güncelleme talebinin üç mekana alkol ruhsatı verilmesi ile alakalı olmadığının görüleceğini söyleyen Soydabaş, “Ancak komisyon kararında olan ve meclis gündemine gelmeyen “mevcut haritalarda faal ve gayri faal olan işyerlerinin güncellenmesi “ konusu önerge ile tekrar gündeme sokulmuş ve komisyona havale edilerek incelenmesine fırsat verilmiştir. Kamuoyunda eksik bilgilerle yapılan yorumların, zihin karışıklığına sebep olduğunu ve önümüzdeki Mecliste vermiş olduğumuz önergenin bahse konu üç mekana alkol ruhsatı verilmesi ile alakalı olmadığının görüleceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarım” ifadelerinde bulundu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Jeom Behzat Gönül - Syn Mustafa Soydabaş, 2004 yılında belediye başkanı Syn İ. Karaosmanoģlu deprem tespit projemle ilgili olarak beni size yönlendirdi. Bir çok görüşme ve sunduğum teknik rapor sonrası bana şunu söylediniz "... 1999 Kocaeli ve Düzce mg: 7.4 depremleri nasıl İzmit' ten bulduysan, İstanbul depremini de İzmit ten bulursun, depremi bulduğunu söylemek zorundasın gidecek yerin yok, sana niye para verelim ki, bize de mg:6.0 depremleri söylemen yeterli, ..." dediniz. Meslek bilginize bir sözüm olmaz. Deprem konusu da benim uzmanlık alanım. Doğu Anadolu Fayının (DAF) olduğu bölgede birçok sanayici bu konuda çözüm bekliyor. Bir OSB içinden mg:6.5-7.0 aktif fay geçiyor. Gidecek yer var. İstediğim ücreti alınca da İstanbul a gelirim, ne kazandınız. Eski Başbakanlardan Syn Binali Yıldırım " bizim ülkemizde bilgiye önem verilmiyor" dediklerini hatırlatırım. Beni tehditlerle korkutamazsınız, basında deprem öncesi yorumlarım çıktı (Haber7com). 4.5.G gsm teknolojisini hesap edemedi birileri, anında görüntü gönderip tv canlı yayınları ile bulgularımı çalmakla tehdit edenler de hayali oldular. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül. Kocaeli)

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