İYİ Parti’li Filiz’den Atatürk’e Mektup

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yıldönümü’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa’ya mektup yazdı. İlçe Başkanı Filiz mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“10 BİN KİLOMETRE UZAKTAKİ ÜLKE BAŞKANI BİZİ ELİNDE OYNATIYOR”

“Kurduğun ülkenin etrafı ateşten bir çemberle sarılmış durumda. Yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucunda Ege’de adalarımıza el konuluyor, güneyde sınırımıza terör devleti kurulmak isteniyor. Kuzeydeki komşumuzun izni olmadan sınır güvenliğimizi dahi sağlayamıyoruz. Bizden 10 bin km uzaktaki bir ülkenin başkanı bizi elinde oynatıyor ve hakaretler ediyor. Senin karşında, senin iznin olmadan oturamayan devletlerin şimdiki başkanları birlik olmuş ülkemizi kıstırmaya çalışıyor. Sen nice zaferler kazanmış bir başkomutan olarak “Yurtta barış, dünyada barış” diyerek kurduğun ülkede asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsız olmasıydı. “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyerek, ele muhtaç olmamak için elde avuçta yokken kurduğun fabrikaların hepsi satıldı. Ülke, bugün saman ve çoban ithal ediyor”

“İNSANLARIMIZ YOKSULLUKTAN İNTİHAR EDİYOR”

“Sen, “en hakiki mürşit ilimdir, fendir” diyerek Türk ulusunun aydınlanmasını ve bilimin ışığında üretip gelişmesini isterken bugün liyakatsiz ve vasıfsız insanların yönetiminde hiçbir şey üretemediğimiz gibi, insanlarımız açlıktan ve yoksulluktan intihar ediyor ama itibardan tasarruf olmaz diyerek bir trilyon dolar borçla uçaklar alıp her yere saraylar yapıyoruz. Cumhuriyeti ilan ettiğinde “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” demiştin. Bugün emanet ettiğin çocukların Andımızı okuması yasak ve gençlerin en az yarısı işsiz. “Sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” dediğin kadınlarımız her gün cinayetlere kurban gidiyor”

“HALKÇILIĞIN YERİNİ YANDAŞÇILIK ALDI”

“Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil; bilakis, bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu için yasakladık” demiştin. Senin yasakladığın tarikatlar terör örgütlerine dönüştü ve kurduğun ülkede darbe yapmaya kalktı. Göstermelik mücadelenin sonunda ise bir şeyden haberi olmayan garibanların dışında bu darbeyi destekleyenlerin ve aracı olanların şimdi hepsi serbest. Bununla birlikte, farklı birçok tarikat üyesi ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi.En büyük eserim dediğin Cumhuriyet’in kurucu ilkeleri bak ne hale geldi: Cumhuriyetçiliğin yerini akraba ve adam kayırmacılık, Milliyetçiliğin yerini ümmetçilik, Halkçılığın yerini yandaşçılık, Devletçiliğin yerini dışa tam bağımlılık, Laikliğin yerini tarikatçılık ve Devrimciliğin yerini gericilik aldı.

“KARANLIK YOLUN ARTIK SONUNA GELİNDİ”

Aslında yazacak çok şey var Atam ama sana bir de güzel haberim var. Artık bu karanlık yolun sonuna gelindi. Biliyorum işimiz zor ama tüm bu olumsuzlukların içinde doğup, yapılanları geri çevirecek, senin ilkelerini harfiyen yerine getirecek, dünyanın en güzel ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’ni refah, zengin, aydın, üretken ve gelişmiş bir ülke haline dönüştürecek olanyeni bir nesil yetişiyor. Sonsuzluğa gidişinin 81. yılında seni sonsuz sevgi, rahmet ve minnetle anıyorum. Rahat uyu Atam, sonsuzluğun 82. yılında sana çok daha güzel haberler yazacağım”