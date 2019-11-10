Kocaeli İYİ Parti Akşener’e imza verenleri üye yapmaya çalışacak

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi, İYİ Parti Kocaeli Sorumlusu aynı zamanda da Genel Başkan Danışmanı Ayhan Bölükbaşı bugün İYİ Parti Kocaeli teşkilatlarıyla il binasında istişare toplantısında bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Bölükbaşı’nın yanı sıra İl Başkanvekili Çağlar Özer, başkan yardımcıları, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın, Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şeref Uzunal, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, Derince İlçe Başkanı Serman Gürpınar ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“6 BİN 840 ÜYEMİZ VAR”

Gerçekleşen programdaBölükbaşı’ya yönelik Kocaeli teşkilatının yaptığı çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emre Evren yaptığı sunumda” Göreve geldiğimizde 2 bin 557 üyemiz mevcuttu. Üye sayımızı her ay iyi ve cesur insanların katılımıyla birlikte artırdık. 6 bin 840 üyemiz var. Aylık 200-300 kişi arasında katılımlar devam ediyor” dedi. Genel Başkan Meral Akşener’in selamını getirdiğini belirten Bölükbaşı, “Genel başkanımız Meral Akşener ’Hemşerilerime özel selamımı söyleyin’ dedi. İl başkanımız önemli bir mazereti dolayısıyla katılamayacağını belirtti. İşimiz ve ailemiz her şeyden önce olmak zorunda. Bunda kusura bakacak bir şey yok. Siyasetin olmazsa olmazı insandır. Bunu istediğimiz hedefe vardırabilmemiz için sizlerin zihnen ve kalben rahat olmanız lazım” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’Yİ BİRİNCİ DÖNEM BAŞARILI BULUYORDUM”

Geçmişinden bahseden Bölükbaşı, “AK Parti’nin 10 yılında fiili hizmetim var; ilk 8 yılında aktif bulundum. Yapılan çalışmaların hem arkasında oldum hem de hakkı iade etmek lazım. AK Parti o günün şartlarında bir ihtiyaçtan doğmuştu ve birinci dönem bana göre fevkalade başarılı buluyordum. Sonrasında eksen kaymasıyla 2011 yılı itibariyle şaftın kırılma noktasına gelmiştir. Erdoğan ailesiyle şahsen görüşen bir insandım. Türkiye’nin umudu olarak çıkmış olan bir siyasi yapı maalesef 2007 sonrasında Türkiye’nin ve İslam dünyasının umutlarını yok etmiştir. O dönem Başbakan olan Erdoğan ile yaklaşık 1 saat başbaşa görüştüm; durumları anlattım. O görüşmemden sonra bir, bir buçuk yıl kendimi geriye çektim. Noterden istifa dilekçemi göndererek AK Partiyle birlikte siyaseti noktaladım” dedi.

“BU DEVLET, MİLLET BENİ OKUTTU”

Akşener’in kendisine ‘Bu millet beni okuttu’ dediğini söyleyen Bölükbaşı, “Meral Akşener’in MHP Genel Başkanlığı’na talip olması üzerine kamuoyuyla paylaştığını günün ertesi günü ulusal basının önünde Meral Akşener’in arkasındayız diye bir basın toplantısı düzenledik. O süreç içerisinde kendisiyle birlikte hareket eden, ülkenin savrulmuşluğunda kendisini bir umut olarak gören herkes genel başkanımızın yeni parti kurarak Türkiye siyasetinde olma gerekliliğini ifade ettiler. İYİ Parti’nin kurulma süreci kaçınılmaz bir noktaya geldiğinde genel başkanımız kurucular arasında olma ricası oldu; benim için onurdu. Akşener’e ‘Vazgeçin’ dedim. Akşener o zaman bana, ‘Ayhan kardeşim, doğru söylüyorsun. Benim bu saatten sonra paraya, şana, makama, mevkiiye ihtiyacım yok ama ben Meral Akşener olarak bu devlet, bu millet beni okuttu; bugünlere gelmeme vesile oldu. Benim yemeğimi millet karşıladı. Ben milletvekili, içişleri bakanı, meclis başkanı olduysam bu devlet bu millet verdi’ dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN BU FEDAKÂRLIĞI UNUTULMAYACAK”

‘Dünya siyaset tarihinde böyle bir kongre baki değildir’ diyen Bölükbaşı,” İYİ Parti’yi kurmadık bir düşünelim. Bugün Türkiye’nin durumu ne olurdu? Partinin kurulması apayrı bir sıkıntı. Bizi seçime sokmamak için her türlü şirretlik yapılmaya çalışıldı. İYİ Parti kurulduktan 6 ay sonra 1 Nisan’da Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda olağanüstü kongremizi yaptık. O kongrede X-Rayler kurarak devlet önlemi aldı;teşekkür ediyorum. O X-Ray-den geçen kişi sayısı 127 bin olduğunu emniyetin mensupları bize açıkladı. O kalabalıktan o izdihamdan dışarda kalmış bana göre bir o kadar insan alana giremedi. Dünya siyaset tarihinde böyle bir kongre baki değildir.Akşener seçim öncesi 5 yıldızlı otelde Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuğu zaman ’15 milletvekili istiyorum’ dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu fedakarlığını İYİ Parti ve kadroları asla unutmayacaktır. Millet İttifakı’nın isim annesi de genel başkanımızdır. Yerel seçimlerde çıkan tablo genel başkanımızın dahiyane girişimi ve duruşunun sonucudur” ifadelerinde bulundu.

“1 HAFTA SONRA İSTİFA ETTİRDİLER”

“İl başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı istifa ettirdiler” diyen Bölükbaşı, “Cumhurbaşkanı 31 Mart seçimlerinden bir hafta önce İstanbul’un tüm mahalle başkanlarını toplayarak ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder’ dedi. Çok sık söylediği bir ifadedir. İstanbul’u kaybettiler, kaybettirdiniz; İYİ Parti kaybettirdi ama ülke demokrasisinin kazanmasına neden oldunuz. Ülkeye iyi geldik ve her geçen gün daha iyiye bu ülkeyi biz taşıyacağız. İl başkanı olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlar 1 hafta sonra istifa ettirildiler; ilçe başkanı da aynı şekilde. Birçok ilimizde, ilçemizde parasını vererek birkaç kat fazlasıyla bina tutmak istedik, bina vermediler. O arkadaşlarım hiçbirine sitem etmiyorum; saygı duyuyorum. Bu partinin kurucuları arasında olmam dolayısıyla o akşam ismim okunduğunda oluşturulan baskıları anlatmam için sebep yok. Bizsiz bundan sonra Türkiye’de siyaset yapamazlar” şeklinde konuştu.

“MHP’NİN TAMAMI BİZE GELDİ”

Bu Refah Partisi teşkilatlanmasının kopyasıdır ama bire bir değildir. Kendimize göre değiştirmişizdir. Bu modeli inşallah arzu ettiğimiz şekilde seçmene aktarabilirsek önümüzdeki dönem Türkiye iktidarını ve Türkiye’yi yönetecek kadro biz olacağız. Ne kadarını uyarlayabiliriz kendimize bu modeli onu tartışacağız.2. İstanbul Seçimi sonrası AK Parti’den kopma noktasına gelmiş veya kırılmış vatandaşlar yüzünü bize çevirmeye başladı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin de içinde bulunanların partide memnuniyetsizlikleri nedeniyle yüzünü döndüğü parti biziz. MHP’nin tamamı bize geldi. Çok iddialı söylüyorum, doğudaki, güneydoğudaki seçmen de yüzünü bize döndü. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun alan çalışmalarımızda ikinci oy veririm diyebileceği parti İYİ Parti. İşte bu seçmeni İYİ Parti çatısı altında nasıl toplayacağız? 31 Mart seçimleri sonrası biraz daha ete, kemiğe bürünür hale geldi.

“İMZA VERENLERİ ZİYARET EDECEKSİNİZ”

Üye durumundan bahseden Bölükbaşı, “Türkiye genelinde 200 bin üyemiz var. 5 milyon oy almış bir partinin 200 bin üyesi çok az. Siyasi iktidarın 9 buçuk milyon üyesi var. Teşkilatlanma yapısı bu yüzden önemli. Biz ne yapmamız lazım? 17 yıllık partinin teşkilatlanma modelinde bulunan bir kardeşisiniz olarak ne kadar uyarlayabilirsek ona göre hareket etmeli, psikolojik üstünlüğü ele geçirmeliyiz. Meral Akşener’e aday olması için imza veren 257 bin kişinin dilekçe sahibinin bilgilerini aldık. Bu bilgiler size gelecek; sizler bu isimlere gideceksiniz ziyaret edeceksiniz. Bu insanları üye yapacaksınız. Sadece 257 bin insanın bize üye olduğunu farz edersek orada 50 bin potansiyel üyemiz var demektir. Ziyaretle ilgili genel başkanımızın ağzından imzasıyla bir teşekkür mektubu götürelim diye düşünüyoruz.‘Ama siz bizim partimizde üye görünmüyorsunuz’ diyeceğiz. O insanlara ulaştığımızda üye sayımızın ikiye katlanacağını düşünüyorum. Ayrıca mahalle başkanlarımız olmalı. Seneye bu zamanlar iktidarız” dedi. Toplantı soru ve cevap şekliyle devam etti.