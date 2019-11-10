Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:40 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 10:40 TSİ

KSO’dan Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri

Kocaeli Sanayi Odası tarafından “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” adlı konser Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Oda Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konsere Vali Hüseyin Aksoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğlu, Garnizon Komutanı Yalçın Payal,Deniz Hava Komutanı Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Tarihçi yazar Necmettin Özçelik ve çok sayıda davetli  katıldı.

“ATAMIZI SEVDİĞİ İŞLERLE ANMAK İSTEDİK”

Atatürk’ün cenaze törenin de videolu gösteriminin yapıldığı konserde açıklama yapan Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Atamızın 81. ölüm yıldönümünde hüzünlü bir geceye başladık. Herkesin hasret duyduğu atamızı sevdiği işlere yer vererek bu organizasyonu yapmak istedik. Bu organizasyonu iki senedir yapıyoruz. Da olarak farklı bir çalışma yapmak istemiştik herkes çok beğenmesi bizi çok mutlu etti. Amacımız Atamızı sevdiği şarkılarla yad etmekti. Okullardan katılmak isteyen öğrencilerimize de kapılarımızı açtık çünkü genç nesilin Atamızın varlığını özümseyerek yetişmesi çok önemli. Tarihçi Necmettin Özçelik’in de arşivinden bizimle paylaştığı Atamızın cenaze töreni videosunu da yayınladık. Oda olarak bu videoyu ve Atamızın özel fotoğraflarını arşivlemeye devam edeceğiz” dedi.

EN SEVDİĞİ 21 ŞARKI SESLENDİRİLDİ

Solist Berk Özbek’’in yorumuyla, enstrümanda ise Erkin Özlü( Keman), Hamdi Görgülü(Kanun)  Muhsin Kuloğlu(Gitar), Kaan Yurtsever’in (Ritim) eşliğinde Atatürk’ün en sevdiği 21  şarkıdan oluşan repertuarda; “Bülbülüm Altın Kafeste, İki Keklik,  Fikrimin İnce Gülü, Çile Bülbülüm, Çökertme, Edremit’in Gelini, İzmir’in Kavakları, Havada Bulut Yok, Çanakkale İçinde, Manastırın Ortasında, Yörük Ali, Sarı Zeybek, Kimseye Etmem Şikayet, Nihansın Dideden, Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme, Aman Doktor,  Çalın Davulları, Kırmızı Gülün Alı Var, Vardar Ovası, Kırmızı Buğday, Uzun İnce Bir Yoldayım” eserleri seslendirildi. 

Bugün 09:40 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Usta oyuncunun evi müze olacak mask
Usta oyuncunun evi müze olacak
KSO’dan Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri mask
KSO’dan Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri
Nazım Hikmet’i yerle bir etmek mask
Nazım Hikmet’i yerle bir etmek
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek mask
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek
Nuri Pakdil hayatını kaybetti mask
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL