KSO’dan Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri

Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Oda Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konsere Vali Hüseyin Aksoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğlu, Garnizon Komutanı Yalçın Payal,Deniz Hava Komutanı Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Tarihçi yazar Necmettin Özçelik ve çok sayıda davetli katıldı.

“ATAMIZI SEVDİĞİ İŞLERLE ANMAK İSTEDİK”

Atatürk’ün cenaze törenin de videolu gösteriminin yapıldığı konserde açıklama yapan Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Atamızın 81. ölüm yıldönümünde hüzünlü bir geceye başladık. Herkesin hasret duyduğu atamızı sevdiği işlere yer vererek bu organizasyonu yapmak istedik. Bu organizasyonu iki senedir yapıyoruz. Da olarak farklı bir çalışma yapmak istemiştik herkes çok beğenmesi bizi çok mutlu etti. Amacımız Atamızı sevdiği şarkılarla yad etmekti. Okullardan katılmak isteyen öğrencilerimize de kapılarımızı açtık çünkü genç nesilin Atamızın varlığını özümseyerek yetişmesi çok önemli. Tarihçi Necmettin Özçelik’in de arşivinden bizimle paylaştığı Atamızın cenaze töreni videosunu da yayınladık. Oda olarak bu videoyu ve Atamızın özel fotoğraflarını arşivlemeye devam edeceğiz” dedi.

EN SEVDİĞİ 21 ŞARKI SESLENDİRİLDİ

Solist Berk Özbek’’in yorumuyla, enstrümanda ise Erkin Özlü( Keman), Hamdi Görgülü(Kanun) Muhsin Kuloğlu(Gitar), Kaan Yurtsever’in (Ritim) eşliğinde Atatürk’ün en sevdiği 21 şarkıdan oluşan repertuarda; “Bülbülüm Altın Kafeste, İki Keklik, Fikrimin İnce Gülü, Çile Bülbülüm, Çökertme, Edremit’in Gelini, İzmir’in Kavakları, Havada Bulut Yok, Çanakkale İçinde, Manastırın Ortasında, Yörük Ali, Sarı Zeybek, Kimseye Etmem Şikayet, Nihansın Dideden, Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme, Aman Doktor, Çalın Davulları, Kırmızı Gülün Alı Var, Vardar Ovası, Kırmızı Buğday, Uzun İnce Bir Yoldayım” eserleri seslendirildi.