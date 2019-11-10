Yuvacık'ta kurtarma operasyonu

Dün öğle saatlerinde, Başiskele Yuvacık Aytepe bölgesinde doğa yürüyüşü için İstanbul’dan gelen 12 kişilik arkadaş grubundan Murat K.’nın (40) ayağının burkulduğu ve yürüyemediği ihbarı alındı. Mahsur kalan vatandaşın kurtarılması talebiyle harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi, 112 Sağlık ekibini de koordine ederek olay bölgesine intikal etti.

Alınan konum bilgisiyle yola yarım saat uzakta oldukları öğrenilen grupla iletişim halinde olay yerine giden AFAD ve 112 ekibi, mahsur kalan vatandaşı sedyeye alarak ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Mahsur kaldığı yerden grup arkadaşlarının da yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa kadar taşınan ve sağlık ekibine teslim edilen vatandaşın ayak burkulması haricinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.