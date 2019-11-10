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Kocaeli protokolü ölüm yıl dönümünde Ata'yı andı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. Yılında saygı ve özlemle anıldı. Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Kültür Tepesi’nde çelenk koyma töreni düzenlendi.

Nazım Özgün Erbulan
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında özlem, saygı ve şükranla anıldı. Kocaeli Valiliği tarafından Kültür Tepesi’nde çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Milletvekili Haydar Akar, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Part İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇELENK SUNULDU

Törende Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın anıta çelenk sundu. Ardından saatle 09:05’i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde İstiklal Marşı okudundu. Alanda ki Türk Bayrağı, yarıya indirildi. Tören Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma etkinlikleriyle devam etti.

Bugün 09:57 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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