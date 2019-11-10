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Bilgi Köprüsü'nde Atatürk Sergisi

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81inci yıldönümünde minnet ve saygıyla anılıyor, yüreklerde yaşatılıyor. İlimizi Montessori eğitimle ilk tanıştıran kurum Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda da anma programları vardı.
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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programları çerçevesinde Atatürk Sergisi hazırlandı. Tüm Sınıfların katkı sağladığı sergi Atatürk fotoğrafları ve O’nu anlatan görsellerle donatılırken öğrenciler daha bir yakından tanıdı, minnet duygularını ifade etti.

ATATÜRK'Ü ANLATAN ŞİİRLER

Okul bahçesinde Çelenk Sunumu ve Saygı duruşuyla başlayan anma programlarında ayrıca yine Atatürk’ü anlatan şiirler, söyleşilere de yer verildi. Anma töreni ve sergi sonrası çocuklar Atatürk’le ilgili projelerini gerçekleştirdi.

Bugün 10:43 TSİ - Eğitim

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