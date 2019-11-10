Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:56 TSİ- Gündem G: Bugün 14:09 TSİ

İzmit Belediyesi’nden bin kişiye helva!

İzmit Belediyesi bugün 10 Kasım anısına İzmit Tarihi Gar Binası’ndaki Büyük Dahi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te Sergisi’ni ziyaret ederek bin kişiye helva dağıttı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi ve Nicomedia Lions Klubü öncülüğünde gerçekleştirilen programa; İzmit Belediyesi Başkan Vekili Necat Çakır, , CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay , İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar , Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın,  Sibel Solakoğlu , Cem Güler,CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız,Nicomedia Lions Klubü Başkanı Nihal İzler Tezgiden, İzmit Belediyesi Daire Müdürleri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

“ATAMIZIN BIRAKTIĞI MİRASI KORUYACAĞIZ”

Sergi ziyaretinin ardından yapılan helva dağıtımı sırasında konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar; “Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet yurtdışında olduğu için katılamadı. Atamızı 81. Ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Çok hüzünlüyüz. Atamızın bıraktığı mirası korumak için mücadele ediyoruz.Atamızı sevenleri, dua etmek isteyenleri bu akşam Fevziye Camii’nde akşam namazı ve yatsı namazı arasında okunacak Mevlid programımıza bekliyoruz” dedi.

Bugün 10:56 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor mask
Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor
Mustafa Soydabaş’tan içki ruhsatı açıklaması mask
Mustafa Soydabaş’tan içki ruhsatı açıklaması
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması mask
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var mask
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var
Diyanet’in o videosu dünya medyasına konu oldu mask
Diyanet’in o videosu dünya medyasına konu oldu
Binlerce borçlunun dikkatine! mask
Binlerce borçlunun dikkatine!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL