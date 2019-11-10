İzmit Belediyesi’nden bin kişiye helva!

İzmit Belediyesi ve Nicomedia Lions Klubü öncülüğünde gerçekleştirilen programa; İzmit Belediyesi Başkan Vekili Necat Çakır, , CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay , İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar , Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Sibel Solakoğlu , Cem Güler,CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız,Nicomedia Lions Klubü Başkanı Nihal İzler Tezgiden, İzmit Belediyesi Daire Müdürleri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

“ATAMIZIN BIRAKTIĞI MİRASI KORUYACAĞIZ”

Sergi ziyaretinin ardından yapılan helva dağıtımı sırasında konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar; “Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet yurtdışında olduğu için katılamadı. Atamızı 81. Ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Çok hüzünlüyüz. Atamızın bıraktığı mirası korumak için mücadele ediyoruz.Atamızı sevenleri, dua etmek isteyenleri bu akşam Fevziye Camii’nde akşam namazı ve yatsı namazı arasında okunacak Mevlid programımıza bekliyoruz” dedi.