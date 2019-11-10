CHP’liler Ata’nın huzurunda

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi başkomutanına şükranlarını sunan Cumhuriyet Halk Partililer programa büyük bir katılım sağladı. Saat 9’u 5 geçe İzmit Kültür Tepesi’nde gerçekleşen resmi törenin ardından CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Başkanı Vekili Necat Çakır, CHP İl Kadın Kolları Başkan Vekili Selvi Beyhan ve CHP Kocaeli İl Başkanı Emre Andız, Atatürk Anıtı’na parti çelengini takdim etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NE YAPIYOR

Çelenk takdim töreninin ardından bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ sözlerini hatırlattı. Sarıbay, “Cumhuriyetin savunucuları olarak bizler yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbelerinde Atatürk’e yer vermemesini de eleştiren Sarıbay, “Atatürk sadece bu ülkenin kurucusu değil, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da kurucusudur. Atatürk’ü yok saymak, Cumhuriyeti yok saymaktır. Atatürk’ü yok sayarak çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı’na derhal yetkililerin gerekli müdahaleyi yapması gerekmektedir” diye konuştu.