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Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli gezen tavuk desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerin çiftçiliğe özendirilmesi amacıyla 30 çiftçiye yüzde elli hibe ile 9 bin adet gezen tavuk dağıtıldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de çiftçilikle uğraşan vatandaşların gelişimi ve kalkınması için çeşitli projeler geliştiriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında, uygun şartları sağlayan çiftçilere yüzde 50 hibeli 9 bin adet gezen tavuk dağıtımı gerçekleşti.

YUMURTA VERİMİ YÜKSEK, GEZEN TAVUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesinden, en az 40-50 metre kare kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 800-1000 metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçiler faydalanıyor. Her kümes için 250 adete kadar Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk veriliyor. Tavukların yanı sıra çiftçilere suluk, folluk yemlik, yumurta öncesi ve yumurta yemi veriliyor.

KÜMES MALZEMELERİ

Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde başvuruda bulunan, gerekli şartları taşıyan Kandıra, İzmit, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Dilovası, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde 30 çiftçiye toplamda yüzde 50 hibeli 9 bin adet gezen tavuk dağıtıldı. Proje kapsamında çiftçilere 98 adet askılı yemlik, 98 adet askılı suluk, 35 adet 10 gözlü folluk, 7 adet 500 Litrelik su deposu, 5 ton altlık talaş, 110 adet 50 kiloluk paketler halinde yumurta öncesi yemi ve 343 adet 50 kiloluk paketler halinde yumurta yemi desteği verildi.

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