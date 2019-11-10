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Kaymakam Cinbir: Atamızın ruhunu sonsuza kadar yaşatacağız!

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yıldönümü adına bir mesaj yayınladı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yıldönümü adına bir mesaj yayınladı. Kaymakam Cinbir mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ÇANAKKALE’Yİ GEÇİLMEZ URFA’YI ŞANLI YAPAN LİDER”

Vefatının 81. Yıldönümü’nde,Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anarken; O’nun kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma, geçmişten devraldığımız sorumluluklarımızı yerine getirme ve yine Atatürk'ün milletimize hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma amacını gerçekleştirme kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Mücadelesi ile elde edilen büyük zafer sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insanlığın son kalesi olarak kurulduğu değerlerle ve tam bağımsız olarak sonsuza kadar yaşayacaktır”

“CUMHURİYETİN RUHU DİMDİK AYAKTADIR”

“Hiç şüphesiz ki; 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere aralayan, 1453’ te İstanbul’u fethedip bir çağ kapatıp bir çağ açan, üç kıtaya insanlık değerlerini taşıyan, Çanakkale’yi geçilmez yapan, Kocatepe’de haykıran, Urfa’yı Şanlı, Antep’i Gazi, Maraş’ı Kahraman yapan, Sakarya’yı şahlandıran, 1923'te Cumhuriyetimizi kuran ve hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır.Bu ruh ve anlayışla, kadınıyla-erkeğiyle, genciyle-yaşlısıyla,vatanına,istiklaline, istikbaline, Cumhuriyetine kasteden her türlü saldırıyı ve ihaneti bertaraf etme gücüne ve kararlılığına sahip bir millet olarak; şanlı geçmişimiz ve aziz ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla, farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp bir olacak, iri olacak, diri olacağız”

“TEK MİLLET TEK BAYRAK TEK DEVLET”

“Tek millet,tek bayrak,tek vatan,tek devlet ilkesi etrafında birleşerek; daha da güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ölümünün 81.Yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü ve bu vesileyle O’nun Silah Arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi, vefat eden Gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan Kahraman Gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum”

Bugün 11:31 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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