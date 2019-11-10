Ünlü: “MHP’liler belediyelerde iş başı yapıyor sıkıntı yok”

1 Mart yerel seçim sonrası Cumhur ittifakı ortakları Ak Parti ile MHP arasında Kocaeli’nin en önemli gündem maddesi MHP’lilerin yerel yönetimlerde istihdam edilmesiydi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, bu konuda yerel yönetimlere 6 ay süre verdi. Bu süre sonrası istihdam konusunda İl Başkanı Aydın Ünlü, önemli açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeri ve zamanı geldiğinde uygun olan arkadaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine alımda herhangi bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMIZ BAŞVURU YAPTI”

11 ilçe belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam konusunda gelinen noktadan son derece memnun olduklarını ifade eden Ünlü, “Biz memnunuz, değerlendirmeler yapılıyor. Sayı vermeyelim ama Milliyetçi Hareket Partisi'ni memnun edecek sayıda arkadaşımız iş başvurusu yaptı” şeklinde konuştu.