Köseköy’ün ‘ATEŞ’i ‘ARSLAN’lı zirveyi yaktı 0-3

Arslanbey Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar gol getirmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 girdi. İkinci yarıda ise Köseköy Ateşspor fırtınası esti. 69’da Emirhan attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bitime 9 dakika kala İbrahim Yılmaz olağanüstü bir gol imzasını attı. Orta sahadan topu alan deneyimli isim çektiği şut sonrası ağları buldu ve farkı 2’ye çıkardı.

İLK YARININ SON MAÇI BU AKŞAM

Maçın uzatma anlarında kazanılan penaltıyı Ekrem gole çevirdi ve Köseköy Ateşspor maçı 3-0 kazanmasını bildi. Bu galibiyet ile puanını 9’a çıkaran Köseköy temsilcisi Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Maç fazlasıyla lider olan Arslanbey ise 16 puanda kaldı. Grupta Damlarspor zorlu deplasmanda Bağdatspor’u 2-1 mağlup etti, Çınarlıspor ise Suadiye deplasmanından 3-2’lik bir zaferle döndü. Sezonun ilk yarısının son maçında İhsaniyespor ile Diliskelesi bu akşam Gölcük’te karşılaşacak.

ARSLANBEY GB: 0

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 3

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Sabit Selvi***, Yusuf Öztürk***, Sefa Işık***

ARSLANBEY GB:Ersin*, Burak**, Sinan**, Selman**, Aykut**, (Dk.75 Fatih*), Ogün**, Muhammed* (Dk. 46 Barış**), Ertuğrul** (Dk. 73 Ercan*), Mustafa*, Furkan**, Burak Doğan**

KÖSEKÖY ATEŞSPOR:Ramazan**, Söner**, Furkan** (Dk. 56 Abdullah**), Mete**, Uğur**, Oğuzhan Altınkaya****, MecitEmirhan** (Dk. 69 K. Oğuzhan**) Ömürhan**, İbrahim****, Ekrem****

GOLLER: Dk. 69 Emirhan, Dk. 81 İbrahim, Dk. 90 (P) Ekrem

SARI KART: Dk. 73 Selman (Arslanbey)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Selman (Arslanbey)