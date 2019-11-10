Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:05 TSİ- Spor G: Bugün 12:08 TSİ

Bilim sayesinde 3 yılda 24 madalya

Performans ve Test Analiz Merkezi’nde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci ulusal bazda yapılan yarışmalarda dereceler yaptı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Performans ve Test Analiz Merkezi’nde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci ulusal bazda yapılan yarışmalarda dereceler yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi, sporcu bireyleri doğru kanalize ederek gelişimlerini olumlu etkilemeye devam ediyor. 2017 yılında Performans ve Test Analiz Merkezinde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci, ulusal bazda yapılan yarışmalarda dereceler yaptı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin doğru yönlendirmeleri sayesinde 3 yılda toplamda 24 madalyaya kazanma başarısı gösterdi.

PERFORMANS VE TEST ANALİZ MERKEZİ YÖNLENDİRDİ

Henüz küçük yaşlarda çocuklarının sporla tanışmasını isteyen aileler, çocuklarının fiziki özeliklerini öğrenmek ve hangi spor dalında başarılı olabilecekleri hakkında bilgi sahibi olmak için Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet veren Sporcu Sağlığı ve Test Analiz Merkezi’ne başvurabiliyor. 2017 yılında, Doğan Ali Günel, Safir Sarban, Damla Abdurrezzak ve Kuzey Okan’ın aileleri de Merkez’e başvurdu. Burada yapılan testlerden sonra öğrencilerin buz sporlarında başarılı olabilecekleri öngörüldü.

3 YILDA GELEN BAŞARILAR

Sporcu Sağlığı ve Test Analiz Merkezi’nde yapılan testlerden sonra buz sporlarına yönelen öğrenciler, 3 yılda toplam 24 madalya kazanma başarısı gösterdi. Sporculardan Damla Abdurrezzak Anadolu Yıldızları Junior Buz Pateni’nde iki defa Türkiye 1’nciliği, Federasyon Kupası Junior’de Türkiye 3’üncülüğü ve Türkiye Şampiyonası’nda ise 2’ncilik elde etti. Kuzey Okan ise Anadolu Yıldızları klasmanında kendi yaş grubunda üç defa Türkiye 1’nciliği elde ederken, Doğan Ali Günel, Başkent Kupasında Türkiye 3’ncüsü oldu. Test Merkezinden düzenli olarak hizmet alan bir diğer sporcu Safir Sarban da il derecelerinin yanında Federasyon Kupasında ülke bazında 4’ncü’lük elde etti.

PERFORMANS VE TEST ANALİZ MERKEZİ NEDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri içinde yer alan merkezden herkes faydalanabiliyor. Sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman personelin kontrolünde testlerden geçirilirken, 46 farklı ölçüm ve testten geçen sporcuların, antro-pometrik (vücut ölçümleri) testlerinin yanı sıra, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılıkları ölçülüyor. Test sonucunda minik sporcuların performans düzeyi raporlandırılarak, kişisel gelişimleri destekleniyor. Sonuçların ardından sporcular özelliklerine göre spor yapabilecekleri uygun olan branşlara yönlendiriliyor.

Bugün 12:05 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İlk 11'ler belli oldu! mask
İlk 11'ler belli oldu!
3 OLSUN BİZİM OLSUN!.. mask
3 OLSUN BİZİM OLSUN!..
Uğur Koştur: Bu kadarı da ayıptır mask
Uğur Koştur: Bu kadarı da ayıptır
Can Emre’den tam destek… mask
Can Emre’den tam destek…
Köseköy’ün ‘ATEŞ’i ‘ARSLAN’lı zirveyi yaktı 0-3 mask
Köseköy’ün ‘ATEŞ’i ‘ARSLAN’lı zirveyi yaktı 0-3
Saygı, minnet ve özlemle!.. mask
Saygı, minnet ve özlemle!..
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL