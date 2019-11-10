Bilim sayesinde 3 yılda 24 madalya

Performans ve Test Analiz Merkezi’nde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci ulusal bazda yapılan yarışmalarda dereceler yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi, sporcu bireyleri doğru kanalize ederek gelişimlerini olumlu etkilemeye devam ediyor. 2017 yılında Performans ve Test Analiz Merkezinde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci, ulusal bazda yapılan yarışmalarda dereceler yaptı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin doğru yönlendirmeleri sayesinde 3 yılda toplamda 24 madalyaya kazanma başarısı gösterdi.

PERFORMANS VE TEST ANALİZ MERKEZİ YÖNLENDİRDİ

Henüz küçük yaşlarda çocuklarının sporla tanışmasını isteyen aileler, çocuklarının fiziki özeliklerini öğrenmek ve hangi spor dalında başarılı olabilecekleri hakkında bilgi sahibi olmak için Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet veren Sporcu Sağlığı ve Test Analiz Merkezi’ne başvurabiliyor. 2017 yılında, Doğan Ali Günel, Safir Sarban, Damla Abdurrezzak ve Kuzey Okan’ın aileleri de Merkez’e başvurdu. Burada yapılan testlerden sonra öğrencilerin buz sporlarında başarılı olabilecekleri öngörüldü.

3 YILDA GELEN BAŞARILAR

Sporcu Sağlığı ve Test Analiz Merkezi’nde yapılan testlerden sonra buz sporlarına yönelen öğrenciler, 3 yılda toplam 24 madalya kazanma başarısı gösterdi. Sporculardan Damla Abdurrezzak Anadolu Yıldızları Junior Buz Pateni’nde iki defa Türkiye 1’nciliği, Federasyon Kupası Junior’de Türkiye 3’üncülüğü ve Türkiye Şampiyonası’nda ise 2’ncilik elde etti. Kuzey Okan ise Anadolu Yıldızları klasmanında kendi yaş grubunda üç defa Türkiye 1’nciliği elde ederken, Doğan Ali Günel, Başkent Kupasında Türkiye 3’ncüsü oldu. Test Merkezinden düzenli olarak hizmet alan bir diğer sporcu Safir Sarban da il derecelerinin yanında Federasyon Kupasında ülke bazında 4’ncü’lük elde etti.

PERFORMANS VE TEST ANALİZ MERKEZİ NEDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri içinde yer alan merkezden herkes faydalanabiliyor. Sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman personelin kontrolünde testlerden geçirilirken, 46 farklı ölçüm ve testten geçen sporcuların, antro-pometrik (vücut ölçümleri) testlerinin yanı sıra, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılıkları ölçülüyor. Test sonucunda minik sporcuların performans düzeyi raporlandırılarak, kişisel gelişimleri destekleniyor. Sonuçların ardından sporcular özelliklerine göre spor yapabilecekleri uygun olan branşlara yönlendiriliyor.