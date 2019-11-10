Olimpiyat Yıldızları’na sıkı eğitim veriliyor

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü, her yıl sezon başında gerçekleştirilen “Veli-Kulüp Toplantıları” görüşmelerinin 2019-2020 yılı etkinliğini gerçekleştirdi. Toplantı, kulüp bünyesinde 1,5-2-2,5 yıl süresince düzenli bir şekilde, kulüp kuralları çerçevesinde jimnastik hayatlarına devam ederek, gelişim gösteren aerobik jimnastik takımları, artistik jimnastik bayan takımları, artistik jimnastik erkek takımları ve tüm branşların alt yapılarına seçilen sporcuların aileleri ve kulüp tarafından görevlendiren antrenörlerin katılımıyla gerçekleşti. Kulübün eğitim destekçisi ve paydaş kurumu Kale Okulları toplantıya ev sahipliği yaptı.

TOPLANTIYA 100’Ü AŞAN SAYIDA VELİ KATILDI…

100’ün üzerinde velinin katıldığı ve Kale Okulları’nın velilere özel akşam yemeği programıyla başlayan toplantı dizisi, genel toplantı, gruplarla özel toplantılar ve bireysel özel toplantılarla devam etti. Kale Ortaokulu Müdürü Yüksel İnce, İlkokul Müdür Yardımcısı Cem Dalman, kulüp sporcularıyla başarılı çalışmalar yapan Uzman Diyetsiyen Hilal Batmaz ve Uzman Psikolog Hilal Şirin ile kulübün sağlıkta çözüm ortağı İzmit Aile Konak Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Sibel Paçalı da toplantıda hazır bulundu.

BAŞKAN TOLGA HAVUÇ BİLGİ VERDİ…

Düzenli, sağlıklı ve sistemsel bir çalışmanın önemini vurgulayan Kulüp Başkanı Tolga Havuç “Siz kıymetli velilerimiz, evlatlarınız sporcu olarak yetişiyor ya da Türkiye şampiyonalarında yarışıyorsa, öncelikle kendinizle ve evlatlarınızla gurur duymalısınız. Olimpiyat Yıldızları evlatlarınızın en büyük destekçisi olacaktır. 2028’in temellerini atıyoruz” dedi.