Lige fırtına gibi giren ve art arda galibiyetlerle liderliği ele geçiren Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında rakibine 3-0 yenilerek, zirveyi bıraktı. 25-21, 2519 ve 25-18’lik setlerle rakibine boyun eğen mavi Beyazlılar, ilk kez yenildi. Afyonkarahisar Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu’ndaki maçta temsilcimiz adeta sahada afyon yutmuş gibiydi.
Bugün 12:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:09 TSİ
Efeler, Afyon mu yuttu?: 3-0
Lige fırtına gibi giren ve art arda galibiyetlerle liderliği ele geçiren Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında rakibine 3-0 yenilerek, zirveyi bıraktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz