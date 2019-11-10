Efeler, Afyon mu yuttu?: 3-0

Lige fırtına gibi giren ve art arda galibiyetlerle liderliği ele geçiren Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında rakibine 3-0 yenilerek, zirveyi bıraktı. 25-21, 2519 ve 25-18’lik setlerle rakibine boyun eğen mavi Beyazlılar, ilk kez yenildi. Afyonkarahisar Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu’ndaki maçta temsilcimiz adeta sahada afyon yutmuş gibiydi.