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Kocaeli Bayan FK eksiklerini gördü: 1-3

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Milli maç arasında geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ile hazırlık yaptı.
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Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Milli maç arasında geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ile hazırlık yaptı. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanırken, Kocaeli Bayan FK’nın teknik direktörü Hasan Alemdar “Çok güzel bir hazırlık maçı oldu. Önemli olan oyun gelişimi ve eksiklerimizi görmekti. Bu amacımıza ulaştık. Beşiktaş Kulübü’müze de teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 3 maçta topladığı 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeşil Siyahlılar 4. maçında 17 Kasım Pazar deplasmanda puansız Fomget ile deplasmanda oynayacak.

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