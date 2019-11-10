Kızlar uzattı ama olmadı: 80-83

Karşılıklı basketlerle başlayan ve İzmit’in iyi savunma yaptığı mücadelenin ilk çeyreğinde İzmit Belediyespor, oyun hakimiyetini sağlayan taraf oldu. Courtney Williams ile üst üste sayılar bulan ekibimiz, ilk periyodu 20-15 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde Robinson ve Ogunbowale ile öne çıkan Ormanspor karşısında boş şutları sokamayan İzmit, soyunma odasına 33-31 geride girdi.

GERİ DÖNDÜK!..

Üçüncü çeyrekte, Robinson-Ogunbowale ikilisine Pelin Derya Bilgiç de eklenince, Ormanspor farkı giderek açmaya başladı. Sayı bulmakta zorlanan İzmit Belediyespor, final periyoduna 60-49 geride başladı. Son çeyrekte Gizem ve Courtney Williams ile hücum temposunu giderek yukarı çekmeyi başaran İzmit Belediyespor, skora denge getirdi.

HEYECAN DOZU YÜKSEKTİ…

Heyecan içinde geçen normal sürede son 17 saniyede hücum sırası İzmit’teydi. Courtney ile iyi bir pozisyon da bulan İzmit Belediye’de Williams’ın şutu çemberin içinden çıkınca, normal süre 68-68 sona erdi. 5 dakikalık uzatma süresinde Ormanspor, Robinson ve Pelin Derya ile sayılar bulurken, İzmit Belediye ise Courtney, Monika ve Sasa ile sayılar buldu.

MAÇI ELİMİZLE RAKİBE VERDİK…

Son anlarda hücumdan boş dönen İzmit’te Sasa’nın gereksiz faulü sonrası fark 4’e çıktı. Sasa attığı üçlükle farklı 1’e indirdi. Devamında turnike basket ile fark tekrar 3’e çıktı. Son hücumda Gizem topu Monika’ya atmak isterken kaptırınca, maç da 83-80 sona erdi. İzmit ekibi bu sezon üçüncü kez uzatma oynadı. İlk uzatmalı maçta Elazığ’a 101-100 yenilen ekibimiz, ikinci uzatma maçında ise Beşiktaş’ı 89-88 ile geçti. İzmit ekibi sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında da uzatma oynamıştı.

HAFTAYA MAÇ YOK…

Karşılaşmayı 24’er sayıyla tamamlayan Ormanspor’luRobinson ve Ogunbowale en skorer isimler olurken, İzmit Belediyespor’da Williams’ın bulduğu 23 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi. Milli maç arası olduğu için önümüzdeki hafta maç olmayacak. İzmit Belediye sezonun 6. maçını 23 Kasım’da Botaş ile deplasmanda oynayacak ve mücadele saat 16.00’da başlayacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 80

ORMANSPOR: 83

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Ahmet Taner İbin?, Süleyman Dağder Dağlı*, Hander Öztürk*

İZMİT BELEDİYESPOR: Courtney Williams*** (23), Gizem Yavuz*** (16), MonikaGrigalauskyte*** (15), SasaCado**(11), Gamze Takmaz** (8), Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, WarleyTalbert**(7), Nazlı Bircan Gökdemir, Melek Yusufoğlu

OGM ORMANSPOR: ArikeOgunbowale*** (24), Robinson*** (24), Pelin Derya Bilgiç*** (18), CourtneyParis* (6), Naile Çırak, Nilay Kartaltepe*(3), Damla Gezgin** (8)

1. PERİYOD: 20-15, 2. PERİYOD: 31-33, 3. PERİYOD: 49-60, NORMAL SÜRE: 68-68, UZATMA SONUCU: 80-83