Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, edebi istirahatinin 81. yılında tüm yurtta ve dış temsilciliklerde anıldı. Ata, sportif etkinliklerde de unutulmadı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında oynanan İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor maçına iki takım sporcuları “Saygı, Minnet ve Özlemle” pankartı ile çıktı. Salondaki taraftarlar da bu çıkışa ayakta alkışlayarak destek verdi.