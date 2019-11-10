Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, edebi istirahatinin 81. yılında tüm yurtta ve dış temsilciliklerde anıldı. Ata, sportif etkinliklerde de unutulmadı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında oynanan İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor maçına iki takım sporcuları “Saygı, Minnet ve Özlemle” pankartı ile çıktı. Salondaki taraftarlar da bu çıkışa ayakta alkışlayarak destek verdi.
Bugün 12:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Saygı, minnet ve özlemle!..
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, edebi istirahatinin 81. yılında tüm yurtta ve dış temsilciliklerde anıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz