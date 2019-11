Can Emre’den tam destek…

Kocaelispor’un başarılı kalecisi Can Emre Yücel, İzmit Belediyespor’a destek vermek için salondaki yerini aldı. Takımın antrenörü Erkan Metin ile arkadaş olan Can Emre mücadeleyi Metin’in eşi Aynur Metin ile birlikte heyecan içerisinde izledi. Can Emre “Bu maçı kaybettiler ama takım iyi. Çok can yakacaktır” dedi.