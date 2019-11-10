Uğur Koştur: Bu kadarı da ayıptır

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Uğur Koştur, Ormanspor maçının ardından sorularımızı yanıtladı. Koştur “Ne yazık ki maç sonlarını iyi bitiremiyoruz. Milli ara var. Bu boşlukta teknik ekibimizle hafta arasında bir araya geleceğiz. Ancak şu var. Burada para harcıyoruz, emek sarf ediyoruz. Hakemler ise önümüze geçiyor. Olur da bu kadar olmaz. Ayıptır!” diye konuştu.