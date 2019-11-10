Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:23 TSİ- Gündem G: Bugün 13:32 TSİ

Kocaeli’de Kasım ayında denize girdiler

Kandıra'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri Kasım ayında denize girdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü sahilde, vatandaşlardan bazıları denizin tadını çıkardı. Hafta sonu Kerpe sahiline gezmeye giden Önder Ergün arkadaşları ile denize girerken, Kasım ayında yüzmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek için denize girdiğini belirten Ergün, “Hafta sonu Kerpe sahiline gelerek bu güzel havayı değerlendirmek istedik. Deniz çok güzel, harikaydı. Yazın böyle bir deniz yoktu. Tertemiz, pırıl pırıl. Kasım ayında denize gireceğim aklıma gelmezdi” dedi.

Bugün 12:23 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Zatureye Davetiye - Girin girin bir tanidik da bronsit olup 1 hafta yatti.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 13:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Kocaeli'de Atatürk şiirlerine yasak mask
Kocaeli'de Atatürk şiirlerine yasak
Mustafa Soydabaş’tan içki ruhsatı açıklaması mask
Mustafa Soydabaş’tan içki ruhsatı açıklaması
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var mask
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması mask
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması
Diyanet’in o videosu dünya medyasına konu oldu mask
Diyanet’in o videosu dünya medyasına konu oldu
Kayıp genç kız bulundu mask
Kayıp genç kız bulundu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL