İlk 11'ler belli oldu!

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden kentimizin temsilcisi Kocaelispor bugün Fatsa Belediyespor ile kendi sahası Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Önder Turgay Demirdak yönetecek. Kocaelispor-Fatsa Belediyespor'un ilk 11'leri belli oldu.

MESUT STOPERDE BAŞLIYOR

Erbaa ve Büyükçekmece Tepecik galibiyetlerinin ardından kendine gelen ve Erokspor’un da son 2 maçta 5 puan kaybetmesi ile birlikte 4 hafta sonra liderliği tekrardan eline geçiren Kocaelispor, 9 puanla ateş hattında bulunan Fatsa Belediyespor’u Kocaeli Stadı’nda konuk ediyor. Takımda sarı kart cezalısı Taha Batuhan yerine stoperde Mesut maça başlıyor. Mücadele 13.30'da başlayacak.

BEKLENEN 11

Kocaelispor beklendiği üzere Fatsa maçına kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Mesut, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sağda Gökdeniz, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Talha, ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alacak. 5 iç saha maçında 4 galibiyet 1 de yenilgi elde eden Yeşil Siyahlılar bu sezon iç sahadaki 15. puanına da ulaşmak için mücadele edecek.

Kocaelispor İlk 11

98. ERCÜMENT KAFKASYALI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

4. KEMAL CAN AYDEMİR

5. SERDAR ÜMİT DENİZ

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

8. SEFA NARİN

9. YAKUP ALKAN

10. TALHA MAYHOŞ

27. SEMİH KARADENİZ

41. BURAK SÜLEYMAN

89. MESUT ÖZDEMİR

Yedekler

97. VOLKAN MERT KORKMAZ

11. FERİDUN KIROĞLU

17. GÖKAY ESER

18. ONUR ÖZTONGA

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

30. MUTLU AKSU DOĞAN

88. TOLGA ARMAĞAN

Fatsa Belediyespor

1. ÖMÜRCAN ÇAVUŞOĞLU

11. MEHMET SEÇME

39. ZİHNİ AYDIN

22. EROL DURBAKAN

45. MEHMET BERBER

88. SERGEN ÇELİK

7. HACİ ŞÜKRÜ ÇİÇEK

5. RIDVAN SÖNMEZ

17. FATİH ARAT

10. UFUK AYAYDIN

99. RECEP YAŞAR

Yedekler

25. SERKAN TUNAR

4. ERGİN KANKAL

13. MUHAMMET ALİ YENİLMEZ

68. ÖMER USLU

14. İSMAİL CAN ÇAVUŞLUK

97. ABDULLAH YURTTAŞ

61. ŞEFİK KOZ