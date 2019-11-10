İlk 11'ler belli oldu!

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden kentimizin temsilcisi Kocaelispor bugün Fatsa Belediyespor ile kendi sahası Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Önder Turgay Demirdak yönetecek. Kocaelispor-Fatsa Belediyespor'un ilk 11'leri belli oldu.
MESUT STOPERDE BAŞLIYOR
Erbaa ve Büyükçekmece Tepecik galibiyetlerinin ardından kendine gelen ve Erokspor’un da son 2 maçta 5 puan kaybetmesi ile birlikte 4 hafta sonra liderliği tekrardan eline geçiren Kocaelispor, 9 puanla ateş hattında bulunan Fatsa Belediyespor’u Kocaeli Stadı’nda konuk ediyor. Takımda sarı kart cezalısı Taha Batuhan yerine stoperde Mesut maça başlıyor. Mücadele 13.30'da başlayacak.
BEKLENEN 11
Kocaelispor beklendiği üzere Fatsa maçına kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Mesut, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sağda Gökdeniz, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Talha, ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alacak. 5 iç saha maçında 4 galibiyet 1 de yenilgi elde eden Yeşil Siyahlılar bu sezon iç sahadaki 15. puanına da ulaşmak için mücadele edecek.
Kocaelispor İlk 11
98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
5. SERDAR ÜMİT DENİZ
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
8. SEFA NARİN
9. YAKUP ALKAN
10. TALHA MAYHOŞ
27. SEMİH KARADENİZ
41. BURAK SÜLEYMAN
89. MESUT ÖZDEMİR
Yedekler
97. VOLKAN MERT KORKMAZ
11. FERİDUN KIROĞLU
17. GÖKAY ESER
18. ONUR ÖZTONGA
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
30. MUTLU AKSU DOĞAN
88. TOLGA ARMAĞAN
Fatsa Belediyespor
1. ÖMÜRCAN ÇAVUŞOĞLU
11. MEHMET SEÇME
39. ZİHNİ AYDIN
22. EROL DURBAKAN
45. MEHMET BERBER
88. SERGEN ÇELİK
7. HACİ ŞÜKRÜ ÇİÇEK
5. RIDVAN SÖNMEZ
17. FATİH ARAT
10. UFUK AYAYDIN
99. RECEP YAŞAR
Yedekler
25. SERKAN TUNAR
4. ERGİN KANKAL
13. MUHAMMET ALİ YENİLMEZ
68. ÖMER USLU
14. İSMAİL CAN ÇAVUŞLUK
97. ABDULLAH YURTTAŞ
61. ŞEFİK KOZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz