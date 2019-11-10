Kocaelispor- Fatsa Belediyespor (Canlı)

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Fatsa Belediyespor ile kendi sahası Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Önder Turgay Demirdak yönetiyor.

0' MAÇ BAŞLADI

İlk 5 dakika geride kaldı iki takım da pozisyon bulamadı.

Gooooooooooooollll!!

Dk.7 (GOOOOL)... Yakup ile öne geçtik. Semih sağ kanattan topu getirdi. Ceza sahasına ortalamak isterken savunmaya çarptı ve havalandı. top boşta aldı kaleci ile savunmanın arasındaki topu Yakup, sağ ayağının dışıyla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0...

Dk.10 Kocaelispor'da Serdar'ın sert şutu, sağdan avuta çıktı...

Dk.12 Talha'yı düşüren Rıdvan sarı kart gördü...

Dk.19 Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı, savunma arkasına atılan topta, Gökdeniz kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı. Ömürcan'dan dönen top Yakup'un önünde kaldı, Erol son anda kornere çeldi. bu pozisyonda sakatlanan eski kocaelisporlu Erol oyundan çıktı.

Dk.21 Kocaelispor tribünlerinde bir taraftar fenalaştı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dk.28 Burak Süleyman'ın pasında defansın arkasına koşu yapan Gökdeniz sol taraftan çektiği şut, kaleci Ömürcan'da kaldı.

Dk.29 Talha'nın ceza sahasının dışından çektiği şut, avuta çıktı.

GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!

Dk.32 Burak Süleyman attı. Savunma arkasına koşu yaptı, ceza sahası içerisine somdan girdi, önce vurmadı, sağa çekti, ardından kaleye gönderdi, Ömürcan'ın solundan ağalarda gönderdi: 2-0...

Dk.42 Burak Süleyman soldan ortaladı, Kemal kafayı vurdu, top sol kale direğinin yanından avuta çıktı.

Dk.44 Talha çok uzaktan şut denedi, Burak boştu, bu denemesi üstten çok farklı şekilde avuta çıktı.

İlk yarıya 2 dakika ilave edildi...

ilk yarı sona erdi: KOCAELİSPOR:2-FATSA BELEDİYE:0...

İkinci yarı başladı.

Dk. 57: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Mesut’un pasında Burak Süleyman harika bir topuk pası ile Semih’e topu bıraktı. Semih sağdan ceza sahasına girdi ve Ömürcan ile karşı karşıya kaldı. Semih’in şutunu Ömürcan ayakları ile kornere gönderdi.

60: Burak Süleyman’ın pasında Yakup topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon ofsayt nedeni ile gol geçerliliği kazanmadı. Süleyman bu pozisyonda daha müsait pozisyondaki Talha’yı düşünebilirdi.

Dk. 83: Kocaelispor'da Gökdeniz çıktı, Mutlu Aksu Doğan girdi

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!

Dk.61 Kemalcan Aydemir 3-0 yaptı

Dk. 62: Kocaelispor farkı 3’e çıkardı. Sağ kanatta rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Serdar Ümit’in pasında ceza sahası içinde karambol oldu. Topa son olarak vuran Kemal Kocaelispor’un üçüncü golüne imza attı. (3-0)

-Fatsa'da Recep oyundan çıktı, Şefik oyuna dahil oldu

Dk. 75: Kocaelispor'da Sefa çıktı... Feridun girdi...

Dk. 76: Fatsa Belediyespor'da Fatih Arat çıktı, Abdullah oyuna girdi.

Dk. 83: Kocaelispor'da Gökdeniz çıktı, Mutlu Aksu Doğan girdi

Dk. 89: Kocaelispor'da Burak Süleyman oyundan çıktı, yerine Mervan Yusuf Yiğit girdi ve Mervan kariyerindeki ilk Kocaelispor maçına da çıkmış oldu.

Kocaelispor'da Feridun yardımcı hakeme tepkisi nedeni ile sarı kart gördü.

Oyuna en az 4 dakika ilave edildi.

Dk. 90+1: Kocaelispor’da Yakup’un pasında Feridun topla buluştu. Feridun sağ çaprazdan kaleyi yokladı ancak savunmayı geçemedi. Bu pozisyonda Mutlu çok güzel bir koşu yapmıştı.

Fatsa'da Hacı Şükrü hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

MAÇ BİTTİ 3-0

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Kocaeli Stadı’ndaki Kocaelispor – Fatsa Belediyespor maçı son anlamlı bir günde, 10 Kasım’da oynandı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılında, Kocaelispor tribünlerinde de Ata’mız anıldı. Hodri Meydan statta 10 Kasım ile özel bir çalışma yaptı. Kuzey Kale Arka Tribünlerdeki “Kahraman Olun” pankartının bitimine Mustafa Kemal Atatürk’ün pankartı bırakıldı. Maraton tribününde açılan 1938 – Atatürk görseli de tüyleri diken diken etti. halk erken saatlerde uyandı, Ata’yı andı, kahvaltısını yaptı ve stadın yolunu tuttu. Kısacası Kocaelispor maçı için her şey daha önceden programlanmış gibiydi.

YAKUP – SÜLEYMAN AŞ. İŞ BAŞINDA

Kocaelispor, Fatsa Belediyespor maçının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İlk golü Yakup ikinci golü de Süleyman kaydetti. İki futbolcu geçen haftaki Alemdağ maçında da fileleri havalandırmıştı.

PROTOKOLDEN İLGİ

Kocaelispor – Fatsa Belediyespor maçına protokol yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda STK başkanı da mücadeleyi yerinde takip etti.

TARAFTAR BAYILDI

Maçın ilk yarısında kale arkasında maçı izleyen Kocaelisporlu bir taraftar baygınlık geçirdi. Ambulans hızla olay yerine intikal etti. Taraftarın önemli bir sorununun olmadığı öğrenildi.

MESUT STOPERDE BAŞLADI

Erbaa ve Büyükçekmece Tepecik galibiyetlerinin ardından kendine gelen ve Erokspor’un da son 2 maçta 5 puan kaybetmesi ile birlikte 4 hafta sonra liderliği tekrardan eline geçiren Kocaelispor, 9 puanla ateş hattında bulunan Fatsa Belediyespor’u Kocaeli Stadı’nda konuk etti. Takımda sarı kart cezalısı Taha Batuhan yerine stoperde Mesut maça başladı.

BEKLENEN 11

Kocaelispor beklendiği üzere Fatsa maçına kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Mesut, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sağda Gökdeniz, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Talha, ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini aldı. 5 iç saha maçında 4 galibiyet 1 de yenilgi elde eden Yeşil Siyahlılar bu sezon iç sahadaki 15. puanına da ulaşmak için mücadele etti.

MAÇ ÖNCESİ YEDEKLERLE SOHBET

Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, Fatsa Belediyespor karşılaşması öncesi yedek futbolcularla saha ortasında uzun süreli bir konuşma gerçekleştirdi. Hoş bir sohbet havasında gerçekleşen sohbette Dinçel ve futbolcuların yüzlerinin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

HAVA VE ZEMİN MÜSAİTTİ

Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında oynanan maçta hava ve zemin futbol oynamaya son derece elverişliydi. Bu sezon iç sahadaki ilk gündüz maçına çıkan Yeşil Siyahlılar mücadeleyi 25 derecelik sıcaklıkta oynarken, iyi zeminde pas alışverişlerini rahat yaptı.

BİLİYORDUK

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 7 maçta sadece 3 puan alabilen Fatsa temsilcisi son 3 maçında elde ettiği 2 iç saha galibiyeti ile dikkat çekti. Ordu ekibi deplasmanda kötü bir karneye sahip. 5 deplasman maçında 1 puan alan Fatsa’nın Kocaelispor’a karşı katı savunma yapacağı tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Kocaelispor maça hızlı başladı ve rakibin kilidini açmak için çok adamla rakip yarı alanda yer aldı.

HASRET GİDERDİLER

Ordu ekibinde kalede tanıdık isimler maça 11’de başladı. Eski Gölcükspor ve Derincesporlu Ömürcan Çavuşoğlu ile Kocaelispor’un Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan stoper Erol Durbakan, Kocaelispor’a rakip oldu. Ömürcan ile Derincespor’dan, Erol ile de Kocaelispor’dan takım arkadaşı olan Kocaelispor’un orta saha oyuncusu Mesut Özdemir, Ömürcan ve Erol ile bol bol sohbet ederek hasret giderdi

ESKİ KOCAELİSPORLU EROL SAKATLANDI

Kocaelispor’un eski stoperlerinden, Fatsa Belediyespor’da mücadele eden Erol Durbakan ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Erol gözyaşları ile maçı erken bırakmak zorunda kaldı.

ALİ KETEN DE İZLEDİ

Kocaelispor’un ardından bu sezon 1. Lig takımlarından Menemenspor’da forma giyen Ali Keten, Kocaelispor – Fatsa Belediyespor maçını izleyenler arasındaydı. Keten’e Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Mesut Volkan Sezgin ve Kocaelispor’un eski kulüp müdürü İlker Uzel eşlik etti.

Kocaelispor İlk 11

98. ERCÜMENT KAFKASYALI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

4. KEMAL CAN AYDEMİR

5. SERDAR ÜMİT DENİZ

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

8. SEFA NARİN

9. YAKUP ALKAN

10. TALHA MAYHOŞ

27. SEMİH KARADENİZ

41. BURAK SÜLEYMAN

89. MESUT ÖZDEMİR

Yedekler

97. VOLKAN MERT KORKMAZ

11. FERİDUN KIROĞLU

17. GÖKAY ESER

18. ONUR ÖZTONGA

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

30. MUTLU AKSU DOĞAN

88. TOLGA ARMAĞAN

Fatsa Belediyespor

1. ÖMÜRCAN ÇAVUŞOĞLU

11. MEHMET SEÇME

39. ZİHNİ AYDIN

22. EROL DURBAKAN

45. MEHMET BERBER

88. SERGEN ÇELİK

7. HACİ ŞÜKRÜ ÇİÇEK

5. RIDVAN SÖNMEZ

17. FATİH ARAT

10. UFUK AYAYDIN

99. RECEP YAŞAR

Yedekler

25. SERKAN TUNAR

4. ERGİN KANKAL

13. MUHAMMET ALİ YENİLMEZ

68. ÖMER USLU

14. İSMAİL CAN ÇAVUŞLUK

97. ABDULLAH YURTTAŞ

61. ŞEFİK KOZ