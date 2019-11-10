Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi’nden muhteşem anma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü nedeniyle sabah saat 9’u 5 geçe kent protokolü tarafından Kültür Tepesi’ne çelenk koyma ve saygı duruşu töreni düzenlendi. Törenin ardından İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM)Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma etkinliği ile devam etti.

YOĞUN KATILIM

Törene; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, MİT Bölge Başkanı Ahmet Celalettin Yüksel, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Başsavcı Habip Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Milletvekili Haydar Akar, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, askeri erkan, daire ve kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“BUGÜN SIRADAN BİR GÜN DEĞİL”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yıldırım, “Bugün Kasım’ın 10’u Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrışışının 81. Yıldönümü. milletçe, ulusça bir kez daha başımız sağ olsun. Bugün onu anmak için sıradan bir gün değil Bugün karalar bağlama günü değil. Bugün onu daha iyi anlayabilmek, onu takip edebilmek, onun gibi ileri görüşlü bir vatansever olma günü. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, ateş çemberiyle sarılmışken bağımsızlık kavramını hepimiz daha iyi anlıyoruz. Böylece Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizi kuran kahramanlara minnet ve şükran duygularımız artarak büyüyor” dedi.

“SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

Yıldırım sözlerinin devamında, “Bilimde, sanatta, sporda dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak tüm bu güzel duyguları ona ve milletimizi kahramanca kurtaran vatan sevdalılarına borçluyuz. Bizlere düşen görev ülkemizi barış içinde muhafaza ederek ülkemizi dünya ülkeleri arasına sokmaktır. Kurtuluş savaşımızı zafer ulaştıran Aziz Atatürk ülkemizi payidar kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizi yıkmak isteyen terör örgütlerine karşı istikbal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu vatanı canımız pahasına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerinde bulundu.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Yıldırım’ın konuşmasının ardından Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Zeynep Çiğdem Sarı, ‘Atatürk’ün hayatı’ konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından ise Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Mustafa Kemal ve İzmit’ adlı oratoryo gösterisi sergilendi. Gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yazılan şarkılar seslendirilirken doğumundan ölümüne, milli mücadeleden İzmit ziyaretine kadar birçok konu işlendi. Özellikle İzmit’te milli mücadeleye destek veren İstanbul Hükümeti kuvvetleriyle Tavşancıl’da girdiği mücadelede başı kesilerek öldürülen Yahya Kaptan da oratoryoda detaylıca anlatılırken katılımcılar tarafından uzun uzun alkışlandı. Oratoryo sonunda öğrenciler ay yıldızlı bayrağa sarılı Atatürk’ün naaşını İzmit’e getirilişinin temsili olarak canlandırdı. Tüm protokol üyeleri tabutun önünde ayağa kalkarak Ata’nın naaşı önünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlik oratoryonun ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.