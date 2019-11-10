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CHP’den halka 2 bin adet Nutuk

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız bugün Yürüyüş Yolu Sabri Yalım Parkı karşısında kurduğu standlarda vatandaşlara 2 bin adet Nutuk eseri ve çok sayıda Türk bayrağı dağıttı. Nutuk eseri ve Türk bayrağı dağıtımı ekinliği bu akşam saat 17.00’a kadar sürecek.

Yasemin Kaya
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Nutuk eseri ve bayrak dağıtımı etkinliğine, Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Necat Çakır, İl Başkan Yardımcısı Harun Özyıldızlı, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, örgüt üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AKAR: ATAMIZIN FİKİRLERİ BEYNİMİZDE KENDİSİ KALBİMİZDEDİR

Etkinlikte konuşma yapan Milletvekili Haydar Akar; “CHP İl Gençlik Kolları Örgütü her bayramda ve Atatürk’ü anma günlerinde bu etkinliği geçekleştiriyor. Bugün de çok özel bir gün. Atamızın vefatının 81. yılı. Hazırlanan tüm etkinlikler çok değerli. Herkesin bu kıymetli eseri okuyabilmesi için 2 bin adet nutuk eserini ücretsiz dağıtıyoruz. Bu kitap yeni nesil çocuklarımızın rahatlıkla idrak edebileceği bir üslupla hazırlandı. Amacımız yeni yetişen neslimize Atamızı, değerini özümsetmek. Geçmişi Önderimiz’in fikirleriyle yaşadık, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için liderimizin fikirlerini, kendisini, ruhunu gelecek nesillere aktarmak görevimizdir” dedi.

ANDIZ: AMACIMIZ HERKESİN NUTUK OKUMASI

Her bayramda ve Atatürk’ü anma etkinliğinde Nutuk eseri ve Türk bayrağı dağıttıklarını ifade eden CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ise; “Ulu Önderimiz ülkemiz için, hepimiz için çok kıymetli. Bu etkinliğimizi her bayramda, anma günlerinde yapıyoruz artık geleneksel hale geldi. Amacımız en küçüğünden en büyüğüne herkesin bu kıymetli eseri okuyabilmesini sağlamak. 2 bin adet  Nutuk eserini dağıtmak için standımız bu akşam 17.00’a kadar açık olacak. Açtığımız posterlere de vatandaşlarımız Atamıza olan duygularını yazabiliyor. Herkesi standımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:46 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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