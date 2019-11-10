Ankara’da 13:11 sularında korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın ölçümlerine göre; 3,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Bugün 13:54 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:57 TSİ
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da merkez üssü Mamak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz