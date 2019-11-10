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Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Ankara'da merkez üssü Mamak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ankara’da 13:11 sularında korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın ölçümlerine göre; 3,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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