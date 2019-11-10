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10 Kasım'da skandal hata

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta çeşitli törenlerle anılıyor. Gaziantep'teki anma töreninde ise skandal bir olay yaşandı.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta çeşitli törenlerle anılıyor. Gaziantep'teki anma töreninde ise tartışma yaratan bir olay yaşandı.

Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Atatürk'lü yaka kartı dağıtıldı. Ancak söz konusu yaka kartında, Atatürk'ün doğum tarihinin 1881 yerine 1981 yazıldığı görüldü. Söz konusu skandalla ilgili olarak Odatv'ye konuşan CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, yaka kartını dağıtan valiliği eleştirdi.

Uğur Kalkan, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün şehirlerde olduğu gibi Gaziantep'te de anıldı. Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende ve Şehitkamil Kültür Merkezi'nde çok büyük bir skandal yaşandı. Alanda yaka için dağıtılan kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihi 1981 olarak yazıldı. Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce dağıtıldıği belirtilen bu skandal kokartları kabul etmemiz mümkün değildir. Söz konusu skandala bilerek veya bilmeyerek imza atan yaptıran kimse gereğinin yapılmasını bekliyoruz." (OdaTv)

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