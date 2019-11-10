Ford, Yeni Ranger ve Raptor ile sınırlara meydan okuyor

Benzersiz ve rakipsiz özelliklerle sınıfında çıtayı yükselten yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor yenilenen motoruyla yüksek performans ve üstün yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni 2.0 litre EcoBlue motoru ile yüzde 19’a varan yakıt verimliliği sunan Yeni Ranger, 213 PS gücünde çift turbolu versiyonu ve yeni 10 vitesli otomatik şanzımanı ile yine sınıfına ‘ilk’leri getiriyor. Pick- up segmentinin yaratıcısı Ford’un efsanevi Ford F150 Raptor’dan ilham alarak geliştirdiği 213 PS güç ve 500 Nm tork üreten yüksek performanslı yeni pick-up modeli Ranger Raptor ise Ford Performance ruhunu sonuna kadar yansıtıyor.

YAKIT VERİMLİLİĞİ

Avrupa’nın en çok satan pick-up’ı unvanına sahip Ranger’ın artık daha güçlü, verimli ve akıllı olduğunu vurgulayan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Yeni Ranger gücüne güç katarken, yeni motor seçenekleriyle yakıt verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Onun daha güçlü ve yüksek performanslı modeli Raptor ise ilk kez girdiği Türkiye pazarında kullanıcıların bu segmentteki tüm beklentilerini karşılıyor. Yeni Ranger XLT 4X4 modelinde yıllık 2.501 TL'lik bir vergi avantajı sağlarken, Wildtrak versiyonu ise 9.603 TL’lik MTV avantajı sağlıyor” dedi.