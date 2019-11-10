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Anımal Academy Veteriner Kliniği açıldı

Körfez'de büyük bir eksiklik olarak değerlendirilen hayvanların tedavisi ve diğer hizmetlerinin karşılanacağı Anımal Academy Veteriner Kliniği açıldı
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Körfez İlçe Yarımca Mevkii Mimar Sinan Mahallesi Petkimpark Siteleri'nde hizmet verecek Anımal Academy Veteriner Kliniği, genç girişimci iş kadını Veteriner Hekim Fatma Dilber ile yine genç girişimci iş adamı olan Müjdat Yaldız tarafından hizmete açıldı. İş yerinin açılış kurdelesini; iş yeri sahipleri ile katılımcılar birlikte kesti. Klinikte; evcil hayvan hizmetleri, aşı-ilaç-serom, cerrahi müdahale hizmetleri, kedi-köpek maması, tavşan kuş yemi, pet aksesuarları, koruyucu hekimlik ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

HAYVANLAR İÇİN OYUN ALANI

Açılışı yapılan Anımal Academy Veteriner Kliniği'nde hayvanlar için oyun alanı bulunuyor.  Kliniğe tedavi amacıyla gelen hayvanlar, özel dizayn yapılmış olun alanında oynayabilecek;  burada zaman geçirebilecek ve tedavisi yapılacak.

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