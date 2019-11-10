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İzmit’te çiftçilere eğitim veriliyor

İzmit Belediyesi kırsal nüfusun kalkınması adına köylerde yer alan çiftçilere ziyaret ve eğitimlerine devam ediyor.
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İzmit Belediyesi kırsal nüfusun kalkınması adına yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ederken aynı zamanda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü eliyle periyodik olarak köylerdeki çiftçilere eğitim programlarını da ara vermeden sürdürüyor. Kırsalda ekonomik kalkınmanın temelinin eğitim ve beraberinde gelen bilinçli uygulamalar olduğuna inanan İzmit Belediyesi, son olarak Çiftçi Eğitimi Programları kapsamında Şahinler Mahallesinde hayvancılık üzerine bir eğitim gerçekleştirdi.

ŞAHİNLER KÖYÜ

Şahinler köyünde çiftçi ve hayvan sahiplerine buzağı bakımı ve beslemesi hakkında eğitim verildi. Eğitim kapsamında çiftçilere doğumun takibi, yeni doğan bakımı, buzağıların beslenme programı ve ağız sütünün önemi, sütten kesme zamanı ve yöntemi, geviş getiren hayvanların sindirim sistemi, buzağıların barınma ve bakım şartları, hastalıklardan korunma yolları ve sürü yönetimi konularında bilgiler verildi.

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