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Atatürk Müzesi’nde, çocuklar Ata’nın izinde

İzmit Belediyesi tarafından açılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait değerli eşyaların ve tabloların bulunduğu “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” müzesi okullardan büyük ilgi görüyor
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İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk’e ait 150 obje ve 300 tablonun yer aldığı dünyanın en büyük Atatürk Müzesi’ni Kocaelililerle buluşturdu. Açıldığı günden bu yana Kocaelililerin uğrak noktası olan müzeye özellikle okullar yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk’ün ve onun fikirlerinin doruklara kadar hissedildiği “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” müzesine okulların ziyareti binleri aştı. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından oldukça dikkat çeken müze bir an olsun boş kalmıyor.

FİKİRLERİNİ HİSSEDİYORLAR

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de beğenisini kazanan büyük sergi ziyaretçileri içerik zenginliği bakımından tatmin ediyor. Daha önce bu kadar özel eşyayı bir arada görmediklerini belirten öğretmenler, öğrencilerin bu müzede Atatürk’ü anladıklarını ve onun fikirlerini hissettiklerini vurguladılar.  Duygu dolu anların yaşandığı bu değerli sergi için öğretmenler İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

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