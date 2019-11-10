Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:46 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:50 TSİ

Yazar Özel, Seymenli öğrencilerle buluştu

Seymen Koleji Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin düzenlediği yazar söyleşili kitap etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Seymen Koleji Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin düzenlediği yazar söyleşili kitap etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında Seymenli öğrenciler, yazdığı birçok kitapla tanıdığımız ve Dil Derneği Başkanlığı görevini yürüten yazar Sevgi Özel ile bir araya geldi.  Okul konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte 7. Sınıf öğrencileri, yazarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.

BENİM ATATÜRK’ÜM

Seymenli öğrencilerin severek okudukları “Benim Atatürk’üm” kitabını, Atatürk’ü ve Türkçeyi kullanmanın önemini konu alan söyleşide Sevgi Özel birikimlerini öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özel, Seymen Eğitim Kurumlarının “Türkçe” konusunda gösterdiği hassasiyeti kutladı.

Bugün 14:46 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türk Eğitim tarihinde 91 yıl sonra bir ilk mask
Türk Eğitim tarihinde 91 yıl sonra bir ilk
KOÜ'de 5 meslek yüksekokulu kapandı mask
KOÜ'de 5 meslek yüksekokulu kapandı
Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri alıyor mask
Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri alıyor
Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Türkiye birincisi çıkardı! mask
Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Türkiye birincisi çıkardı!
Bilgi Köprüsü Montessori’de Çocuklarda Davranış semineri mask
Bilgi Köprüsü Montessori’de Çocuklarda Davranış semineri
Özel Bilgi Küpü Okulları’nda 29 Ekim Coşkusu mask
Özel Bilgi Küpü Okulları’nda 29 Ekim Coşkusu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL