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KO-MEK Vefası çocukları unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle gönüllerde taht kuran anlamlı bir etkinliğe imza attı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle gönüllerde taht kuran anlamlı bir etkinliğe imza attı. KO-MEK, Vefa Projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için Amigurumi bebekler örerek, minik kalplere hediye etti. Hediyelerini alan çocuklar, kendilerini unutmayan KO-MEK ailesine teşekkür etti.

SEVGİ VE UMUT

KO-MEK İlimtepe kursiyerleri, 2-8 Kasım Lösev Haftası nedeniyle bir araya gelerek anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Kursiyerler, Lösemili Çocuklar Haftası’ndan hareketle, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören minik kalpleri unutmadı. Kursiyerler, burada tedavi gören minikler için Amigurumi bebekler yapmaya karar verdi. Çocukların hassas durumu göz önüne alınarak, bebekler antibaktireyel iplikler kullanılarak örüldü. Kursiyerler ilmeklerini sevgi ve umudun gücüne inanarak attı. Farkındalık etkinliği kapsamında kursiyerler 20 adet Amigurumi bebek ördü. Örgü işlemlerinin tamamlanmasının ardından oyuncak bebekler, hediye paketlerine özenle yerleştirilip, üzerlerine kursiyerlerin sevgi dolu mesajları eklendi.

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