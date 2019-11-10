İzmit’te personele işaret dili eğitimi verildi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de büyük önem verdiği ve kendisinin de öğrenmek istediği işaret dili, İzmit Belediyesi personeline öğretilmeye başlandı. İlk etapta 20 personelin 4 gün boyunca eğitim gördüğü program, Türk işaret dili eğitmeni Berna Dikyuva tarafından gerçekleştirildi.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR
İşaret dilinde temel eğitimlerini alan İzmit Belediyesi personelleri bu hizmetten dolayı başta Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitmen Berna Dikyuva ise böyle bir eğitimde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkürlerini sundu.
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
Eğitimlerin devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, eğitimler sonunda işitme engelli vatandaşlarla daha hızlı, daha seri ve daha etkili bir yöntemle iletişime geçilebilecek. Eğitimde temel işaret dili bilgilerinin yanı sıra “İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor” gibi cümleler de işaret diliyle hep birlikte ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz