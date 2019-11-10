Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:50 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:52 TSİ

İzmit’te personele işaret dili eğitimi verildi

İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırmak, personelin işitme engellilerle iletişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışanlarına işaret dilimi eğitimi vermeye başladı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de büyük önem verdiği ve kendisinin de öğrenmek istediği işaret dili, İzmit Belediyesi personeline öğretilmeye başlandı. İlk etapta 20 personelin 4 gün boyunca eğitim gördüğü program,  Türk işaret dili eğitmeni Berna Dikyuva tarafından gerçekleştirildi.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

İşaret dilinde temel eğitimlerini alan İzmit Belediyesi personelleri bu hizmetten dolayı başta Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitmen Berna Dikyuva ise böyle bir eğitimde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkürlerini sundu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Eğitimlerin devam edeceğini belirten belediye yetkilileri,  eğitimler sonunda işitme engelli vatandaşlarla daha hızlı, daha seri ve daha etkili bir yöntemle iletişime geçilebilecek. Eğitimde temel işaret dili bilgilerinin yanı sıra  “İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor” gibi cümleler de işaret diliyle hep birlikte ifade edildi.

Bugün 14:50 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmitliler o esprilere gülüyor mask
İzmitliler o esprilere gülüyor
Hüseyin Dağdelen vefat etti mask
Hüseyin Dağdelen vefat etti
Sevgi Anaokulu'ndan anlamlı hareket! mask
Sevgi Anaokulu'ndan anlamlı hareket!
Sabiha Gökçen’e Kocaelikart yükleme noktası mask
Sabiha Gökçen’e Kocaelikart yükleme noktası
Derince Meydanı’na Atatürk büstü mask
Derince Meydanı’na Atatürk büstü
Türk Ocakları’ndan Kızılay’a kan bağışı mask
Türk Ocakları’ndan Kızılay’a kan bağışı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL