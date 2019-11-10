Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:21 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 15:24 TSİ

Atatürk sergisi açıldı

Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi, dün ADD Yahya Kaptan Şubesi tarafından Sanat Galerisi'nde açıldı
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle 10 Kasım dolayısıyla Sanat Galerisi'nde dün Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Serginin açılış konuşmasında ADD Yahya Kaptan Şubesi Başkanı Bahattin Öztürk, "Atatürk'ü anmanın yanında anlamak ana temamızdı" dedi. Açılışa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Nejat Bayhan da katıldı. Katılımcılara içecek ve beyaz leblebi ikramı da yapıldı. Sergi 10 Kasım'a kadar Cumhuriyet Parkı'ndaki Sanat Galerisi'nde 11,12,13 kasım tarihlerinde belediyenin girişinde ve devamında bir okulda sergilenecek. 

Bugün 15:21 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Usta oyuncunun evi müze olacak mask
Usta oyuncunun evi müze olacak
KSO’dan Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri mask
KSO’dan Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri
Nazım Hikmet’i yerle bir etmek mask
Nazım Hikmet’i yerle bir etmek
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek mask
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek
Nuri Pakdil hayatını kaybetti mask
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL