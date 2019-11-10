CHP İzmit’te delege seçimleri devam ediyor

\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \nCumhuriyet Halk Partisi (CHP) \u0130zmit\u2019te \u00f6nceki g\u00fcn saat 10.00\u2019da ba\u015flayan mahalle delege se\u00e7imleri bug\u00fcn de devam etti. Ba\u015flayan kongre s\u00fcrecinde ilk olarak mahalle delegeleri belirlenmek amac\u0131yla sand\u0131k kurulurken, sand\u0131\u011fa giden partililer kendi mahallelerinde oy kulland\u0131. Bir\u00e7ok mahallede ger\u00e7ekle\u015fen se\u00e7imin yan\u0131 s\u0131ra Veliahmet Mahallesi, Erenler Mahallesi ve G\u00fcltepe Mahallesi\u2019nin delege se\u00e7imleri \u0130zmit \u00d6mera\u011fa Mahallesi\u2019nde bulunan CHP \u0130zmit \u0130l\u00e7e binas\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \u00d6nceki g\u00fcn ise K\u00f6rfez, Ye\u015filova ve Sanayi Mahallesi delege se\u00e7imleri yap\u0131ld\u0131.\n\n\n3 MAHALLEDE \u0130K\u0130 L\u0130STEVeliahmet Mahallesi, Erenler Mahallesi ve 28 Haziran Mahallesi\u2019nde delege se\u00e7imleri 2 listeli yap\u0131ld\u0131. Veliahmet Mahallesi\u2019nde 5, Erenler Mahallesi\u2019nde 8, Mehmet Ali Pa\u015fa Mahallesi\u2019nde 7, Akme\u015fe Atat\u00fcrk Mahallesi\u2019nde 1, Akme\u015fe Cumhuriyet Mahallesi\u2019nde 1, 28 Haziran Mahallesi\u2019nde 8, Kabao\u011flu Mahallesi\u2019nde3 G\u00fcltepe Mahallesi\u2019nde 4, Yenimahalle\u2019de 11, G\u00fcltepe Fatih Mahallesi\u2019nde ise 3 delege se\u00e7ildi.\u00a0\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\n\u0130\u015eTE MAHALLE DELEGELER\u0130 VEL\u0130AHMET MAHALLES\u0130Veliahmet Mahallesi\u2019nde 2\u2019si ge\u00e7ersiz 53 oy kullan\u0131ld\u0131. Delege se\u00e7iminde 19 oy k\u0131rm\u0131z\u0131 liste, 32 oy beyaz liste ald\u0131. Se\u00e7imi beyaz liste kazand\u0131.\n\n\nBeyaz Liste:Zihni Tosun\n\n\nEngin Akbulut\n\n\nRaif Bilgili\n\n\nUfuk Y\u0131ld\u0131z\n\n\n\u0130nci Lengerhan\n\n\nK\u0131rm\u0131z\u0131 Liste:\n\n\nSelma Sar\u0131\u00f6z\n\n\nB\u00fclent Karag\u00f6z\n\n\nU\u011furt Mert Y\u00fccel\n\n\nHacer Erol\n\n\nNurdan R\u00fchsan Baltac\u0131\n\n\nERENLER MAHALLES\u0130Erenler Mahallesi\u2019nde kullan\u0131lan oylar\u0131n 56\u2019s\u0131n\u0131 mavi liste ald\u0131. K\u0131rm\u0131z\u0131 liste ise 22 oyda kald\u0131. Mavi Liste:\n\n\nB\u00fclent Sad\u0131ko\u011flu\n\n\nNail K\u0131l\u0131\u00e7aslan\n\n\nSemra A\u011fu\u015f\n\n\nFisun Din\u00e7er\n\n\nMeryem Aksamaz\n\n\n\u015eaban Ad\u0131g\u00f6zel\n\n\n\u0130brahim Uzun\n\n\nErhan \u00d6nder\n\n\nK\u0131rm\u0131z\u0131 Liste:Muhammet Ko\u00e7\n\n\nNusret \u00c7avdar\n\n\nAdil \u00d6zcan\n\n\n\u0130rfan G\u00fcnister\n\n\nMehmet Murat \u015eirin\n\n\nNiyazi Karakurt\n\n\nAhmet Uzuner\n\n\nAhmet Acar\n\n\n28 HAZ\u0130RAN MAHALLES\u013028 Haziran Mahallesi\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen delege se\u00e7imlerinde 80 oyu beyaz liste al\u0131rken, mavi liste 59 oyda kald\u0131.\n\n\nBeyaz Liste:Ayhan Kocat\u00fcrk\n\n\n\u0130smail \u015eahin\n\n\nRecep Y\u00fcksel\n\n\nG\u00f6zde \u00c7etin\n\n\nMurat Erenkaya\n\n\nMehmet Eraslan\n\n\nAkif Hac\u0131o\u011flu\n\n\n\u015eenol \u00c7\u0131rpan\n\n\nMavi Liste:Hilal Onat\n\n\nY\u0131lmaz \u0130lk\n\n\nZeki Alphan\n\n\nMehmet Durmu\u015f\n\n\n\u0130smail \u00d6zer\n\n\nHayati Turan\n\n\nOrhan Tokdemir\n\n\nErcan G\u00fcl.\n\n\nG\u00dcLTEPE MAHALLES\u0130Tek liste ile se\u00e7im yap\u0131lan G\u00fcltepe Mahallesi\u2019nde 35 oy kullan\u0131ld\u0131.\u00a0\n\n\nDELEGELERMehmet B\u00fcber\n\n\nAlican Ulu\n\n\nEmre Mustafa Kat\u0131o\u011flu\n\n\nR\u0131dvan G\u00fcnay\n\n\nAKME\u015eE ATAT\u00dcRK MAHALLES\u0130Turgut Kocac\u0131k\n\n\nAKME\u015eE CUMHUR\u0130YET MAHALLES\u0130Emrah Efe\n\n\nMEHMET AL\u0130 PA\u015eA MAHALLES\u0130\u015eenol Tonyal\u0131\n\n\nEl\u00e7in Eren\n\n\nKamil \u00c7elik\n\n\nSaniye \u00c7ak\u0131c\u0131\n\n\nR\u0131za \u00d6zt\u00fcrk\n\n\nK\u00fcbra \u00d6ber\n\n\nG\u00fcng\u00f6r Ak\u00e7ay\n\n\nKABAO\u011eLU MAHALLES\u0130Cumhur Cevdet Kesemenli\n\n\nKaplan K\u00f6ysu\n\n\nAyla Demirdiken\n\n\nYEN\u0130MAHALLEAli Ayaz\n\n\nAyten U\u011fural\n\n\nBirol Adamol\n\n\nDeniz Y\u0131ld\u0131zl\u0131\n\n\nEmre A\u015fk\u0131n\n\n\nHasan Eren\n\n\nH\u00fcrmet Ula\u015f\n\n\n\u00a0Melek Alkan\n\n\nSaadet \u00c7ubuk\u00e7u\n\n\nSelami Soydan\n\n\nG\u00dcLTEPE FAT\u0130H MAHALLES\u0130Orhan Bozkurt\n\n\nHakk\u0131 \u015eahin\n\n\nAhmet Edi\u015f\n\n\nSANAY\u0130 MAHALLES\u0130:\u0130smet \u015eim\u015fek\u00a0\n\n\nK\u00d6RFEZ MAHALLES\u0130:Ahmet Hozar\n\n\nAli Alkan\n\n\nMetin Kaya\n\n\nSevin\u00e7 Bolyan\n\n\nSevgi B\u00fct\u00fcn\n\n\nYe\u015fim Mavituna\n\n\nYE\u015e\u0130LOVA MAHALLES\u0130Erol \u015eerit\n\n\nErg\u00fcn Ak\n\n\nHacer Naibo\u011flu\n\n\nSerpil Me\u015fe\n\n\nFerdi Fil\n\n\n\u00d6zg\u00fcr \u0130ncehasan\n\n\n\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz