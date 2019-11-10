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CHP İzmit’te delege seçimleri devam ediyor

CHP İzmit İlçe Örgütü bugün 10 mahallede delege seçimini tamamlarken, 3 mahallede seçimler 2 listeli yapıldı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit’te önceki gün saat 10.00’da başlayan mahalle delege seçimleri bugün de devam etti. Başlayan kongre sürecinde ilk olarak mahalle delegeleri belirlenmek amacıyla sandık kurulurken, sandığa giden partililer kendi mahallelerinde oy kullandı. Birçok mahallede gerçekleşen seçimin yanı sıra Veliahmet Mahallesi, Erenler Mahallesi ve Gültepe Mahallesi’nin delege seçimleri İzmit Ömerağa Mahallesi’nde bulunan CHP İzmit İlçe binasında gerçekleştirildi. Önceki gün ise Körfez, Yeşilova ve Sanayi Mahallesi delege seçimleri yapıldı.

3 MAHALLEDE İKİ LİSTE

Veliahmet Mahallesi, Erenler Mahallesi ve 28 Haziran Mahallesi’nde delege seçimleri 2 listeli yapıldı. Veliahmet Mahallesi’nde 5, Erenler Mahallesi’nde 8, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 7, Akmeşe Atatürk Mahallesi’nde 1, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde 1, 28 Haziran Mahallesi’nde 8, Kabaoğlu Mahallesi’nde3 Gültepe Mahallesi’nde 4, Yenimahalle’de 11, Gültepe Fatih Mahallesi’nde ise 3 delege seçildi. 

İŞTE MAHALLE DELEGELERİ VELİAHMET MAHALLESİ

Veliahmet Mahallesi’nde 2’si geçersiz 53 oy kullanıldı. Delege seçiminde 19 oy kırmızı liste, 32 oy beyaz liste aldı. Seçimi beyaz liste kazandı.

Beyaz Liste:

Zihni Tosun

Engin Akbulut

Raif Bilgili

Ufuk Yıldız

İnci Lengerhan

Kırmızı Liste:

Selma Sarıöz

Bülent Karagöz

Uğurt Mert Yücel

Hacer Erol

Nurdan Rühsan Baltacı

ERENLER MAHALLESİ

Erenler Mahallesi’nde kullanılan oyların 56’sını mavi liste aldı. Kırmızı liste ise 22 oyda kaldı. Mavi Liste:

Bülent Sadıkoğlu

Nail Kılıçaslan

Semra Ağuş

Fisun Dinçer

Meryem Aksamaz

Şaban Adıgözel

İbrahim Uzun

Erhan Önder

Kırmızı Liste:

Muhammet Koç

Nusret Çavdar

Adil Özcan

İrfan Günister

Mehmet Murat Şirin

Niyazi Karakurt

Ahmet Uzuner

Ahmet Acar

28 HAZİRAN MAHALLESİ

28 Haziran Mahallesi’nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde 80 oyu beyaz liste alırken, mavi liste 59 oyda kaldı.

Beyaz Liste:

Ayhan Kocatürk

İsmail Şahin

Recep Yüksel

Gözde Çetin

Murat Erenkaya

Mehmet Eraslan

Akif Hacıoğlu

Şenol Çırpan

Mavi Liste:

Hilal Onat

Yılmaz İlk

Zeki Alphan

Mehmet Durmuş

İsmail Özer

Hayati Turan

Orhan Tokdemir

Ercan Gül.

GÜLTEPE MAHALLESİ

Tek liste ile seçim yapılan Gültepe Mahallesi’nde 35 oy kullanıldı. 

DELEGELER

Mehmet Büber

Alican Ulu

Emre Mustafa Katıoğlu

Rıdvan Günay

AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ

Turgut Kocacık

AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ

Emrah Efe

MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ

Şenol Tonyalı

Elçin Eren

Kamil Çelik

Saniye Çakıcı

Rıza Öztürk

Kübra Öber

Güngör Akçay

KABAOĞLU MAHALLESİ

Cumhur Cevdet Kesemenli

Kaplan Köysu

Ayla Demirdiken

YENİMAHALLE

Ali Ayaz

Ayten Uğural

Birol Adamol

Deniz Yıldızlı

Emre Aşkın

Hasan Eren

Hürmet Ulaş

 Melek Alkan

Saadet Çubukçu

Selami Soydan

GÜLTEPE FATİH MAHALLESİ

Orhan Bozkurt

Hakkı Şahin

Ahmet Ediş

SANAYİ MAHALLESİ:

İsmet Şimşek 

KÖRFEZ MAHALLESİ:

Ahmet Hozar

Ali Alkan

Metin Kaya

Sevinç Bolyan

Sevgi Bütün

Yeşim Mavituna

YEŞİLOVA MAHALLESİ

Erol Şerit

Ergün Ak

Hacer Naiboğlu

Serpil Meşe

Ferdi Fil

Özgür İncehasan

Bugün 15:32 TSİ - Siyaset

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