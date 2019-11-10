CHP İzmit’te delege seçimleri devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit’te önceki gün saat 10.00’da başlayan mahalle delege seçimleri bugün de devam etti. Başlayan kongre sürecinde ilk olarak mahalle delegeleri belirlenmek amacıyla sandık kurulurken, sandığa giden partililer kendi mahallelerinde oy kullandı. Birçok mahallede gerçekleşen seçimin yanı sıra Veliahmet Mahallesi, Erenler Mahallesi ve Gültepe Mahallesi’nin delege seçimleri İzmit Ömerağa Mahallesi’nde bulunan CHP İzmit İlçe binasında gerçekleştirildi. Önceki gün ise Körfez, Yeşilova ve Sanayi Mahallesi delege seçimleri yapıldı. 3 MAHALLEDE İKİ LİSTE Veliahmet Mahallesi, Erenler Mahallesi ve 28 Haziran Mahallesi’nde delege seçimleri 2 listeli yapıldı. Veliahmet Mahallesi’nde 5, Erenler Mahallesi’nde 8, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 7, Akmeşe Atatürk Mahallesi’nde 1, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde 1, 28 Haziran Mahallesi’nde 8, Kabaoğlu Mahallesi’nde3 Gültepe Mahallesi’nde 4, Yenimahalle’de 11, Gültepe Fatih Mahallesi’nde ise 3 delege seçildi. İŞTE MAHALLE DELEGELERİ VELİAHMET MAHALLESİ Veliahmet Mahallesi’nde 2’si geçersiz 53 oy kullanıldı. Delege seçiminde 19 oy kırmızı liste, 32 oy beyaz liste aldı. Seçimi beyaz liste kazandı. Beyaz Liste: Zihni Tosun Engin Akbulut Raif Bilgili Ufuk Yıldız İnci Lengerhan Kırmızı Liste: Selma Sarıöz Bülent Karagöz Uğurt Mert Yücel Hacer Erol Nurdan Rühsan Baltacı ERENLER MAHALLESİ Erenler Mahallesi’nde kullanılan oyların 56’sını mavi liste aldı. Kırmızı liste ise 22 oyda kaldı. Mavi Liste: Bülent Sadıkoğlu Nail Kılıçaslan Semra Ağuş Fisun Dinçer Meryem Aksamaz Şaban Adıgözel İbrahim Uzun Erhan Önder Kırmızı Liste: Muhammet Koç Nusret Çavdar Adil Özcan İrfan Günister Mehmet Murat Şirin Niyazi Karakurt Ahmet Uzuner Ahmet Acar 28 HAZİRAN MAHALLESİ 28 Haziran Mahallesi’nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde 80 oyu beyaz liste alırken, mavi liste 59 oyda kaldı. Beyaz Liste: Ayhan Kocatürk İsmail Şahin Recep Yüksel Gözde Çetin Murat Erenkaya Mehmet Eraslan Akif Hacıoğlu Şenol Çırpan Mavi Liste: Hilal Onat Yılmaz İlk Zeki Alphan Mehmet Durmuş İsmail Özer Hayati Turan Orhan Tokdemir Ercan Gül. GÜLTEPE MAHALLESİ Tek liste ile seçim yapılan Gültepe Mahallesi’nde 35 oy kullanıldı. DELEGELER Mehmet Büber Alican Ulu Emre Mustafa Katıoğlu Rıdvan Günay AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ Turgut Kocacık AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ Emrah Efe MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ Şenol Tonyalı Elçin Eren Kamil Çelik Saniye Çakıcı Rıza Öztürk Kübra Öber Güngör Akçay KABAOĞLU MAHALLESİ Cumhur Cevdet Kesemenli Kaplan Köysu Ayla Demirdiken YENİMAHALLE Ali Ayaz Ayten Uğural Birol Adamol Deniz Yıldızlı Emre Aşkın Hasan Eren Hürmet Ulaş Melek Alkan Saadet Çubukçu Selami Soydan GÜLTEPE FATİH MAHALLESİ Orhan Bozkurt Hakkı Şahin Ahmet Ediş SANAYİ MAHALLESİ: İsmet Şimşek KÖRFEZ MAHALLESİ: Ahmet Hozar Ali Alkan Metin Kaya Sevinç Bolyan Sevgi Bütün Yeşim Mavituna YEŞİLOVA MAHALLESİ Erol Şerit Ergün Ak Hacer Naiboğlu Serpil Meşe Ferdi Fil Özgür İncehasan