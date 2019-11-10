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3 oldu bizim oldu! “3-0”

Kocaelispor sezonun 12. haftasında Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Yeşil Siyahlılar mücadeleyi Yakup, Burak Süleyman ve Kemal’in golleri ile 3-0 mağlup etti. Bu galibiyet ile bu üst üste 3. maçını kazanan Yeşil Siyahlılar puanını 25’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un sert savunma yapan Fatsa Belediyespor maçında erken bulacağı gol çok önemliydi. Nitekim 8. dakikada o gol geldi. Günün çalışkan isimlerinden Semih topu sağdan getirdi, ortasında savunmadan seken top boşta kaldı. Yakup topu kazandı ve önünü boşalttıktan sonra topu Ömürcan’ın yanından ağlara gönderdi. (1-0)

YAKUP – SÜLEYMAN İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Attığı golden sonra geri adım atmayan Kocaelispor, “Muhteşem” ile 2. golü buldu. Savunma arkasına koşan Burak Süleyman topu sağ ayağına çekip Ömürcan’ın solundan fileleri buldu. (2-0) Bu dakikadan sonra kontrolü tamamen eline geçiren, Gökdeniz ve Süleyman ile goller kaçıran Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi.

DİNAMO SEMİH

Kocaelispor ikinci yarıda da rahat bir tempo ile mücadele etti. 57’de Semih kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı ancak Semih, Ömürcan’ı geçemedi. 61’de Kocaelispor Gökdeniz ile gole çok yaklaştı. Süleyman’ın pasında rakibi hırpalayarak ceza sahasına giren Gökdeniz’in şutunda Ömürcan topu kornere gönderdi.

KAPI KEMAL YAZDI!

62’de Kocaelispor farkı 3’e çıkardı. Sağ kanatta rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Serdar Ümit’in pasında ceza sahası içinde karambol oldu. Topa son olarak vuran Kemal Kocaelispor’un üçüncü golüne imza attı. (3-0) Kemal’in Alemdağ maçında da topu direkte patlamıştı. Kalan sürede farkı açacak pozisyonlar da üreten Yeşil Siyahlılarda oyuna sonradan giren Feridun ile iki kez gole yaklaştı ancak fileler havalanmayınca maç 3-0 sona erdi.

HAFTA’YA ANTALYA’YA GİDİYORUZ

Erbaaa ve Tepecik maçlarının ardından Fatsa’yı da kayıpsız geçen Kocaelispor puanını 25’e çıkardı. Son dakikalarda Kemer karşısında galibiyeti elde eden Erok da aynı puana ulaştı. Fethiye sahasında Kozan’a puan kaptırdı, Turgutlu ise Cumartesi mesaisinde sahasında Ofspor’a mağlup olmuştu. Kocaelispor önümüzdeki hafta deplasmanda Kemerspor ile karşılaşacak.

Bugün 15:49 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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