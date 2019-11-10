Başiskele Ordulular ’da yeni Başkan Halil Çökük

Başiskele Ordular Derneği’nin kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ekrem Çökük’ün aday olmadığı kongreye tek liste olarak giren Halil Çökük, Başiskele Ordulular Derneği’nin yeni başkanı oldu. Vezirçiftliği’ndeki dernek binasında gerçekleştirilen kongreye Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, mevcut dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.
“BAŞARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Yeni dernek yönetiminin, durmadan çalışmaya devam edeceğini belirten Dernek Başkanı Halil Çökük, “Dernek olarak yaptığımız kongreye katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu ile hedefimiz, başarılı çalışmalara imza atmak. Bunun için bir kurul oluşturacağız. Bu kurul yapılacak çalışmalar için ön çalışma yapacak” dedi.AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de Çökük ve yönetimine tebriklerini ileti.
BAŞİSKELE ORDULULAR DERNEĞİ’NİN YENİ YÖNETİMİ:
HALİL ÇÖKÜK (BAŞKAN)
NİYAZİ KARATEPE
ZEKERİYA CAMGÖZ
HAYRETTİN ASKAY
AYDIN CÜM
YÜKSEL CAMGÖZ
ABDULLAH BERK
HARUN ADAŞ
CEMAL KÖKLÜKAYA
ŞENER ÇAĞLIK
SAMET YAZILI
HARUN SAĞBAN
SAVAŞ ABRAK
SELAHATTİN ALANTEPE
EKREM CAMGÖZ
HALİL ŞADAN
İLYAS TEPEALAN
YUNUS ASAR
YAŞAR KIRMIZI
YAŞAR İRTÜK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz