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Başiskele Ordulular ’da yeni Başkan Halil Çökük

Mevcut başkan Ekrem Çökük ’ün aday olmadığı Başiskele Ordulular Derneği’nin kongresinde yeni başkan Halil Çökük oldu
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Başiskele Ordular Derneği’nin kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ekrem Çökük’ün aday olmadığı kongreye tek liste olarak giren Halil Çökük, Başiskele Ordulular Derneği’nin yeni başkanı oldu. Vezirçiftliği’ndeki dernek binasında gerçekleştirilen kongreye Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, mevcut dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.

“BAŞARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni dernek yönetiminin, durmadan çalışmaya devam edeceğini belirten Dernek Başkanı Halil Çökük, “Dernek olarak yaptığımız kongreye katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu ile hedefimiz, başarılı çalışmalara imza atmak. Bunun için bir kurul oluşturacağız. Bu kurul yapılacak çalışmalar için ön çalışma yapacak” dedi.AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de Çökük ve yönetimine tebriklerini ileti.

BAŞİSKELE ORDULULAR DERNEĞİ’NİN YENİ YÖNETİMİ:

HALİL ÇÖKÜK (BAŞKAN)

NİYAZİ KARATEPE

ZEKERİYA CAMGÖZ

HAYRETTİN ASKAY

AYDIN CÜM

YÜKSEL CAMGÖZ

ABDULLAH BERK

HARUN ADAŞ

CEMAL KÖKLÜKAYA

ŞENER ÇAĞLIK

SAMET YAZILI

HARUN SAĞBAN

SAVAŞ ABRAK

SELAHATTİN ALANTEPE

EKREM CAMGÖZ

HALİL ŞADAN

İLYAS TEPEALAN

YUNUS ASAR

YAŞAR KIRMIZI

YAŞAR İRTÜK

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